ميدياتيك أصبح لديها مودم 5G يدعم mmWave

دبي - يزن راشد - كشفت شركة ميدياتيك التايوانية النقاب عن Helio M80، وهو أول مودم 5G للشركة يدعم معيار الموجة المليمترية mmWave، بحيث يعد المودم الجديد وريثًا مباشرًا لمودم العام الماضي Helio M70 ويتنافس مع مودم Qualcomm X60.

وكان Helio M70 أول مودم 5G للشركة، لكنه يفتقر إلى دعم معيار mmWave، ويعالج Helio M80 هذه المشكلة لأنه يجمع بين كل من mmWave و sub-6GHz في شريحة واحدة.

وعلى غرار سابقه، سيكون Helio M80 مودمًا مدمجًا، مما يعني أنه سيكون موجودًا إلى جانب المكونات الأخرى، مثل: وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات ومعالج إشارة الصورة.

ويدعم Helio M80 كلاً من وضعي 5G غير المستقل والمستقل مع سرعات تنزيل وتحميل نظرية بحد أقصى 7.67 جيجابت في الثانية و 3.67 جيجابت في الثانية على التوالي.

وبالمقارنة، فإن Snapdragon X60 من كوالكوم قادر على الوصول إلى 7.5 جيجابت في الثانية في سرعات التنزيل و 3 جيجابت في الثانية في سرعات التحميل.

بينما يمكن أن يصل مودم 5G المدمج من سامسونج Exynos 2100 إلى 7.35 جيجابت في الثانية في سرعات التنزيل و 3.67 جيجابت في الثانية في سرعات التحميل.

وقال (جي سي هسو) JC Hsu، نائب رئيس الشركة والمدير العام لوحدة أعمال الاتصالات اللاسلكية في ميدياتيك: مع تسارع عمليات إطلاق 5G، أصبح معيار mmWave ذو أهمية متزايدة، لا سيما في الولايات المتحدة، ويدمج مودم 5G الجديد من ميدياتيك الدعم لكل من mmWave و sub-6GHz لإعطاء صانعي الأجهزة مزيدًا من المرونة.

وبالإضافة إلى تقديم الدعم لمعيار mmWave، يدعم Helio M80 أيضًا بطاقة SIM المزدوجة 5G وشبكات 5G NSA و SA المزدوجة، بالإضافة إلى الصوت المزدوج عبر الراديو الجديد VoNR.

وتشمل الجوانب المهمة الأخرى لمودم Helio M80 تجميع الموجات الحاملة CA عبر نطاقات mmWave و sub-6GHz، ودعم مشاركة الطيف الديناميكي DSS.

وتسمح تقنية مشاركة الطيف الديناميكي لشركات الاتصالات بتشغيل 4G LTE و 5G NR في الوقت نفسه على نطاق الشبكة نفسه دون الحاجة إلى حجز جزء من الطيف لأي من 4G أو 5G.

ويتميز Helio M80 أيضًا تقنيات اكتشاف بيئة شبكة UltraSave وتقنيات UltraSave للتوعية بالمحتوى من ميدياتيك، التي يمكنها ضبط الطاقة وتردد التشغيل بشكل ديناميكي بناءً على ظروف الشبكة.