سيارات فورد تعمل بنظام أندرويد من جوجل

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة فورد لصناعة السيارات عن استخدام نظام أندرويد من شركة جوجل لتشغيل أنظمة المعلومات والترفيه في الملايين من سياراتها بدءًا من عام 2023.

ويعني هذا أن مساعد جوجل الذي يتم تنشيطه صوتيًا وخرائط جوجل وتطبيقات أندرويد الأخرى المعتمدة من السيارات ستكون متاحة في سيارات فورد دون الحاجة إلى استخدام هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد.

ويسمح التكامل العميق لنظام أندرويد للسائقين والركاب باستخدام مساعد جوجل بتغيير أشياء، مثل إعدادات المناخ، كما أنه يمكن التحديثات عبر الهواء التي يمكن أن تضيف ميزات جديدة أو تعالج بعض مشكلات الصيانة.

ولم تقل فورد أي من مركباتها تحصل على نظام أندرويد في عام 2023، لكنها قالت: إن الملايين من المركبات تحت علامتي فورد ولينكولن تحصل عليه.

وتتوفر السيارات في جميع أنحاء العالم، لكن فورد لم تذكر ما إذا كانت تستخدم منتج Android Automotive من جوجل، الذي تم تضمينه في الأصل في السيارة على عكس Android Auto الذي ينبعث من الهاتف الذكي.

وأكد متحدث رسمي أن شركة فورد تبدل مزود الواجهة الحالي الخاص بها، Blackberry QNX، بنظام أندرويد، وتقوم شركة صناعة السيارات بعد ذلك بإنشاء إصدار جديد من نظام التشغيل Sync الخاص بها فوق هذا البرنامج الذي يعمل بنظام أندرويد.

وتمثل الشراكة نصرًا كبيرًا لجوجل، حيث تنضم فورد إلى عدد من كبار مصنعي السيارات الذين يستخدمون أندرويد في سياراتهم، مثل: فولفو وجنرال موتورز وتحالف رينو ونيسان وميتسوبيشي.

كما تمثل الشراكة تحولًا بالنسبة لشركة فورد، التي حاولت لسنوات تجنب الشركات الخارجية، مثل: آبل وجوجل، وبدلاً من ذلك دفعت منصتها المفتوحة المصدر.

وفي عام 2017، شكلت فورد وتويوتا اتحادًا معروفًا باسم SmartDeviceLink Consortium – في إشارة إلى إصدار برنامج مفتوح المصدر من AppLink الخاص بشركة فورد.

وكان الهدف في ذلك الوقت هو تسريع نشر البرمجيات المفتوحة المصدر لمنح المستهلكين المزيد من الخيارات في كيفية الاتصال والتحكم في تطبيقات هواتفهم الذكية.

وبالإضافة إلى ذلك، توقع فورد شراكة مدتها ست سنوات مع جوجل من أجل استخدام سحابة عملاقة التكنولوجيا كمزود السحابة المفضل لخدمات المركبات المتصلة.

وتنشئ فورد وجوجل مجموعة جديدة، تتألف من موظفين من كلتا الشركتين، تسمى Team Upshift، التي يتم تكليفها بإيجاد مجالات أخرى للابتكار وتطوير تجارب وخدمات جديدة للمستهلكين مدعومة بنظام التشغيل Android Automotive.