تكنولوجيا: تحديث Google Maps يجلب نمط تقسيم الشاشة لميزة Street View

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت عملاق البحث تحديث جديد لتطبيق Google Maps يأتي بميزة نمط تقسيم الشاشة لدعم المستخدمين في ميزة Street View.

قدمت شركة جوجل ميزة Street View أو التجول الإفتراضي في تطبيق خرائط جوجل، واليوم تدعم جوجل المستخدمين بنمط تقسيم الشاشة.

ومن المقرر أن يدعم تطبيق خرائط جوجل فصل وتقسيم الشاشة إلى قسمين، حيث يتم عرض الخرائط في الجزء السفلي، بينما تعرض صورة بانورامية للموقع في الجزء العلوي.

أيضاً سيتم تنشيط نمط فصل الشاشة بشكل تلقائي عند فتح ميزة التجول الإفتراضي Street View، كما سيتاح للمستخدمين نمط تقسيم الشاشة في الوضع الأفقي أو الرأسي، أيضاً سيتوفر للمستخدمين زر يقدم عرض بكامل الشاشة للعودة إلى نظام العرض التقليدي.

يذكر أن ميزة تقسيم الشاشة تتوفر في تطبيق خرائط جوجل في الإصدار رقم 10.59.1، إلا أن الميزة لا تتوفر لجميع مستخدمي Google Maps الآن.

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