تكنولوجيا: وان بلس تقدم إصدارها القدم من هواتفها المتوسطة بعنوان Nord N1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة وان بلس لإطلاق إصدار جديد من هواتف الشركة المتوسطة، وفي تقرير جديد كُشِف عن خطط الشركة لإطلاق هذا الإصدار بعنوان Nord N1.

تستمر شركة وان بلس في التوسع بإصداراتها من الهواتف المتوسطة هذا العام، ولقد كشف تقرير جديد جاء عبر Max J عن أن وان بلس تقدم الإصدار الجديد من هاتف Nord N10 قريباً في الأسواق بعنوان Nord N1.

أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن وان بلس تستعد لتقدم للأسواق سلسلة هواتف OnePlus 9 التي تتضمن الإصدار الرئيسي OnePlus 9 إلى جانب إصدار OnePlus 9 Pro، كما تخطط الشركة لإطلاق منخفض التكلفة بعنوان OnePlus 9E.

أيضاً إلى جانب سلسلة OnePlus 9 المميزة تقدم وان بلس إصدار جديد أيضاً من هواتف Nord المتوسطة، وهو الأقل تكلفة في إصدارات وان بلس المرتقبة هذا العام.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أشارت إلى أن وان بلس تخطط لعقد مؤتمر للإعلان عن هواتف OnePlus 9 في حدث يعقد ما بين شهري مارس وأبريل، ومن المتوقع أن ينطلق الإصدار الجديد من سلسلة هواتف Nord المتوسطة في النصف الثاني من 2021.

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