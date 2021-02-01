تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق MATE X2 في نهاية شهر فبراير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي نشرت على Weibo عن خطط شركة هواوي لإطلاق إصدارها الجديد القابل للطي MATE X2 في حدث يعقد في نهاية شهر فبراير.

تستعد شركة هواوي لإطلاق جيل جديد من هواتفها القابلة للطي MATE X2، حيث تقدم هواوي هذا الإصدار بتصميم يدعم الطي إلى الداخل إلا أنه يختلف عن تصميم هواتف سامسونج القابلة للطي.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف MATE X2 ينطلق بواحدة من سلسلة رقاقات Kirin 9000 التي ترتكز على دقة تصنيع 5 نانومتر، كما يأتي الهاتف بتقنيات جديدة.

ولقد أعتمد هاتف Mate X2 بالفعل في 3C في السوق الصيني إستعداداً للإعلان الرسمي، كما أشارت التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بقياسات 161.8 في 145.8 في 8.2 مم، كما يأتي الهاتف بحجم 8.01 إنش، مع شاشة ثانوية بحجم 6.45 إنش.

كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4400 mAh ويدعم تقنية الشحن السريع 66W، كما يتميز هاتف Mate X2 بدقة عرض 2480 في 2220 بيكسل، كما تقدم لوحات الشاشة كلاً من سامسونج وBOE، أيضاً يدعم الهاتف معدل تحديث 120Hz، أيضاً لن يتضمن الهاتف زجاج UTG.

أيضاً من المتوقع أن يأتي الهاتف بتقنية البلوتوث 5.1، ونظام Android 10، وواجهة EMUI 11، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الإعلان الرسمي المرتقب في نهاية فبراير.

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