علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: مقطع فيديو يستعرض كفاءة مقاومة هاتفي Galaxy S21 Ultra و iPhone 12 Pro Max

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت قناة EverythingApplePro مقطع فيديو مؤخراً يستعرض كفاءة كلاً من هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra وهاتف ابل iPhone 12 Pro Max في مقاومة السقوط.

يعمل بعض المستخدمين على إختبار كفاءة تصميم الهواتف الذكية المميزة، عند تعرض هذه الإصدارات للصدمات أو السقوط أو الخدش أو الحوادث المختلفة التي قد تؤدي إلى تعطيل أو تلف الهاتف بشكل كامل.

ولقد تم إختبار كفاءة التصميم وقدرة المقاومة في هواتف Galaxy S21 Ultra و iPhone 12 Pro Max، عبر قناة EverythingApplePro على منصة اليوتيوب.

أيضاً كشف مقطع الفيديو عن أن سقوط هاتف Galaxy S21 Ultra أدي إلى فقدان غطاء العدسة وتشقق شاشته، بينما تحطمت اللوحة الخلفية في iPhone 12 Pro Max عند السقوط.

يذكر أن التجربة التي أجريت على هاتفين Galaxy S21 Ultra و iPhone 12 Pro Max لا تعد إثبات عملي، حيث تتعرض الهواتف لهذه النتيجة عند السقوط من نفس الإرتفاع وأيضاً بنفس الزاوية.

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