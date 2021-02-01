تكنولوجيا: سامسونج تدعم جهاز GALAXY TAB S8 اللوحي القادم برقاقة Snapdragon 888

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت تسريبات جديدة نشرت اليوم إلى خطط سامسونج القادمة لسلسلة أجهزة GALAXY TAB S8 التي تنطلق برقاقة معالج Snapdragon 888، ومعدل تحديث 120Hz.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق جيل جديد من أجهزة GALAXY TAB S اللوحية، حيث أشارت تسريبات جاءت من @TheGalox أن GALAXY TAB S8 ينطلق بشاشة LCD بحجم 11 إنش، كما يدعم الجهاز معدل تحديث 120Hz.

من جانب أخر يأتي جهاز Galaxy Tab S8 Plus اللوحي بشاشة AMOLED بحجم 12.4 إنش، ومعدل تحديث متغير 120Hz، كما يضم مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

وفي قدرة البطارية يأتي جهاز Galaxy Tab S8 بقدرة بطارية 8000 mAh، بينما يضم جهاز Galaxy Tab S8 Plus بطارية بقدرة 10090 mAh، على أن يدعم كلا الجهازين تقنية الشحن السريع بقدرة 45W.

كما تقدم سامسونج سلسلة GALAXY TAB S8 اللوحية برقاقة معالج Snapdragon 888، مع واجهة One UI 3.1، كما يدعم الجهاز اللوحي قلم stylus، ومن المتوقع أن تكشف سامسونج لاحقاً عن موعد إطلاق الإصدارات الجديدة من الأجهزة اللوحية.

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