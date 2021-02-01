شاهد.. مفاجآت هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 فبراير 2021 04:10 مساءً - منذ 10 دقائق

رغم تفشي وباء كورونا، ازدادت مبيعات شركة سامسونغ التي تستعد لطرح الجيل الثالث من هاتفها جالكسي فولد، الذي من المتوقع أن يأتي بمواصفات عديدة، خاصة بالكاميرا والقلم.

وتشير تسريبات إلى أن النسخة الجديدة تؤكد أن كاميرا الهاتف تطابق تصميم الكاميرا الرئيسية لهاتف سامسونج الحالي “جالاكسي اس 21 الترا”، وهو تصميم متوقع وفقا لإصدارات سامسونج السابقة للهواتف القابلة للطي.

وتؤكد التسريبات أن “جالاكسي زد فولد 3” سيأتي بإعدادات أقل للكاميرا الرئيسية مقارنة بهاتف “جالاكسي إس 21 الترا”.

ومن المتوقع أيضا أن تقدم سامسونج هذا الإصدار بدعم “قلم إس” هذا العام، وسيعرض القلم بطريقة اختيارية ومفضلة، لذا فهو لن يدعم الانزلاق داخل جسم الهاتف.

كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيأتي بشاشة أصغر حجمها 7.55 بوصة مقارنة بالإصدار السابق الذي يتميز بشاشة مقاس 7.59 بوصة، بينما تأتي الشاشة الخارجية بحجم 6.21 بوصة أي أقل بقليل من الإصدار السابق الذي ظهرت فيه شاشة خارجية بحجم 6.23 إنش.

والتسريبات تتجه أيضا إلى تصميم الكاميرا أسفل الشاشة في هذا الإصدار، حيث لا يظهر نتوء أو ثقب في شاشة الهاتف للكاميرا الأمامية، لذلك يتوقع عشاق أجهزة جالاكسي المزيد من التفاصيل حول هذه النسخة في الإعلان الرسمي المتوقع في نهاية يونيو/حزيران من العام الجاري.