ارتفاع الطلب على حواسيب كروم بوك في عام 2020

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 فبراير 2021 04:10 مساءً - أُجبر الناس على العمل والتعلم من المنزل خلال جائحة الفيروس التاجي، حيث ارتفع الطلب على حواسيب كروم بوك في عام 2020 .

وقدرت شركة أبحاث السوق Canalys أن شحنات حواسيب كروم بوك قد زادت بأكثر من الضعف في عام 2020 من 14.7 مليون إلى 30.7 مليون.

وقالت: إن الزيادة في الطلب كانت مسألة ضرورية، ومع موجة فيروس كورونا الثانية التي أدت إلى عمليات إغلاق جديدة والمزيد من التعليم عن بُعد، ولم يكن لدى المدارس والطلاب في كثير من الأحيان الكثير من الخيارات سوى طلب الأجهزة المحمولة.

وأشارت شركة أبحاث السوق Canalys أيضًا إلى أن مكاسب الأجهزة اللوحية كانت متواضعة جزئيًا لأن السوق كان كبيرًا.

وأنهى السوق العالمي لأجهزة الحاسب (بما في ذلك الأجهزة اللوحية) عام 2020 على ارتفاع، حيث حقق الربع الثالث على التوالي من النمو السنوي، ووصلت الشحنات إلى 143.7 مليون وحدة في الربع الرابع، بزيادة قدرها 35 في المئة على أساس سنوي.

ونما إجمالي الشحنات لعام 2020 بنسبة 17 في المئة لتصل إلى 458.2 مليون وحدة، وهو أعلى حجم منذ عام 2015.

وتصدرت لينوفو السوق في الربع الرابع ولعام كامل، حيث بلغت الشحنات 28.8 مليون و 87.0 مليون وحدة على التوالي.

وعلى خلفية الأداء الممتاز في أجهزة آيباد، تمكنت آبل، التي احتلت المركز الثاني، من سد الفجوة مع لينوفو وشحنت 26.4 مليون جهاز ماك وآيباد في الربع الرابع، أي ما مجموعه 81.4 مليون وحدة للعام بأكمله.

وشكلت إتش بي ودل وسامسونج بقية المراكز الخمسة الأولى، حيث سجلت كل منها نموًا مزدوجًا في الشحنات في الربع الرابع من عام 2020.

وتمتع بائعو حواسيب كروم بوك بمستويات جديدة من النجاح في الربع الرابع، حيث تضاعف حجم السوق الإجمالية أربع مرات تقريبًا بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وحافظت إتش بي على صدارة السوق من خلال شحن 3.5 مليون وحدة، بزيادة قدرها 235 في المئة على أساس سنوي.

واحتلت لينوفو المرتبة الثانية في سوق حواسيب كروم بوك، بعد أن تمكنت من زيادة الإنتاج بشكل كبير لتصل إلى 2.8 مليون وحدة بمعدل نمو 1766 في المئة.

كما حافظت شركتا أيسر ودل على موقعهما في الربع الرابع، حيث تم شحن 1.5 مليون وحدة لكل منهما.

وتفوقت سامسونج على آبل لتحتل المركز الخامس، حيث قامت بشحن ما يزيد قليلاً عن مليون وحدة، بزيادة 630 في المئة عن العام الماضي.

وجلب ربع العطلة قوة مستمرة للأجهزة اللوحية، حيث وصلت الشحنات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 52.8 مليون وحدة، بإجمالي 160.6 مليون وحدة في عام 2020 ونمو بنسبة 28 في المئة مقارنة بعام 2019.

وسجلت حواسيب كروم بوك شحنات قياسية وصلت إلى 11.2 مليون وحدة في الربع الرابع من عام 2020، بزيادة ملحوظة بنسبة 287 في المئة مقارنة بالربع الرابع من عام 2019، ليصل إجمالي عام 2020 بأكمله إلى 30.6 مليون وحدة.

وعززت آبل هيمنتها في سوق الأجهزة اللوحية، مع نمو شحنات الربع الرابع بنسبة 40 في المئة لتصل إلى 19.2 مليون، وهو أفضل أداء لأجهزة آيباد منذ الربع الرابع من عام 2014.

وحافظت سامسونج على المركز الثاني في السوق حيث شحنت 9.9 ملايين جهاز لوحي، بزيادة 41 في المئة عن الربع الرابع لعام 2019.

وصعدت أمازون إلى المركز الثالث على خلفية الطلب القوي في موسم الأعياد، حيث شحنت 6.5 ملايين جهاز لوحي.

وكانت لينوفو هي البائع الأسرع نموًا في الربع الرابع، حيث زادت حجم المبيعات بنسبة 125 في المئة لتصل إلى 5.6 مليون وحدة.

وكانت هواوي هي البائع الوحيد في الخمسة الأوائل الذي شهد انخفاض الشحنات على أساس سنوي.