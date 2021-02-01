تكنولوجيا: ابل تتقدم بطلبات توريد لشركة MediaTek لدعم الجيل القادم من سماعات Beats

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن شركة ابل تقدمت بطلبات توريد لشركة MediaTek، لدعم الجيل القادم من سماعات Beats.

تنضم شركة MediaTek خلال الفترة القادمة لسلاسل تورد ابل، حيث تعتمد شركة ابل على MediaTek لتوريد تكوينات سماعات علامة Beats التجارية التابعة لشركة ابل.

ويؤكد التقرير على أن إختيار شركة ابل قد وقع على MediaTek لتوريد بعض من تكوينات الجيل القادم من سماعات الرأس المقدمة من علامة Beats التابعة للشركة.

وتعد هذه المرة الأولى التي تنضم فيها MediaTek لواحدة من سلاسل توريد شركة ابل، إلا أن التقرير لم يكشف عن تفاصيل التكوينات المقدمة من MediaTek لسماعة Beats.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن شركة MediaTek تبدأ في شحن التكوينات الخاصة بالسماعات ما بين شهري فبراير ومارس المقبل.

يذكر أن شركة ابل توقفت عن تضمين السماعات في محتوى صندوق هواتف الأيفون، إلا أن الشركة تحرص على توسيع نطاق إصدارتها من علامة Beats التجارية وأيضاً إصدارات الشركة الخاصة، ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات السماعات هذا العام نتيجة لمبيعات هواتف الأيفون المتوقع أن تصل إلى 200 مليون جهاز iPhone هذا العام.

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