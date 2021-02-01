تكنولوجيا: Nintendo تسجل مبيعات بقيمة 11.57 مليون دولار لجهاز Switch في الربع الأخير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت Nintendo رقم قياسي جديد في مبيعات جهاز الألعاب Switch، حيث إستطاعت الشركة أن تحقق مبيعات بقيمة 11.57 مليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي.

إستطاعت Nintendo أن تحقق زيادة في شحنات جهاز الألعاب Switch خلال الربع الأخير بنسبة 7% مقارنة بنفس الربع العام الماضي، حيث حقق جهاز الألعاب Switch أفضل شحنات بقيمة 11.57 مليون دولار.

ولقد تحاوزت مبيعات Switch إصدارات Nintendo السابقة من أجهزة Nintendo 3DS و 2DS، حيث إستطاعت Nintendo أن تصل بشحنات Switch إلى 79.87 مليون وحدة منذ إنطلاقها الأول وحتى الآن، بينما حققت أجهزة Nintendo 3DS و 2DS شحنات 75.94 مليون وحدة.

أيضاً حققت Switch شحنات في الربع الأخير تصل إلى 2.5 مليون وحدة، وتشير التوقعات إلى أن السبب الرئيسي لإرتفاع شحنات وحدة الألعاب يعود إلى وباء كورونا الذي دفع الكثير من المستخدمين إلى البحث عن وسائل ترفيه أثناء الحظر.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن Nintendo ستقدم لمستخدمي Switch عناوين جديدة وهي Super Mario 3D World، و Bowser’s Fury وهو إصدار محدث لإصدار 3D، ومن المقرر أن تنطلق في 12 من فبراير، ومن ثم تقدم Persona 5 Strikers في 23 من فبراير.

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