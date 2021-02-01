بالصور.. فوجي فيلم تكشف عن أصغر كاميرا بعدسة قابلة للتبديل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 فبراير 2021 02:04 مساءً - كشفت شركة ”فوجي فيلم“ اليابانية عن كاميرا ( X-E4) وهي أصغر كاميرا ذات عدسة قابلة للتبديل مدمجة في سلسلة X-series الخاصة بها، وفقا لما أفادت به الشركة.

وتعتبر سلسلة X-E خيارا مفضلا للمصورين الذين يفضلون تصميما بنمط محدد المدى عبر الكاميرات التي تشبه الكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة DSLR مثل X-T4، لكنهم لا يحتاجون إلى معين المنظر البصري لكاميرا X-Pro3.

وتضم الكاميرا مستشعر X-Trans بدقة 26.1 ميجابكسل، وأقراصا مخصصة لسرعة الغالق وتعويض التعريض الضوئي، وشاشة لمس LCD قابلة للإمالة بقياس 3 إنشات تستقر على الجسم.

ويمكنك تغيير موضع الشاشة بمقدار 180 درجة بحيث يمكنك بسهولة تأطير نفسك إذا كنت تصور مدونة فيديو أو صور سيلفي، كما تتميز بدقة أعلى تبلغ 1.62 مليون نقطة مقارنة بـ 1.04 مليون نقطة عبر X-E3.



ويحتوي قرص الغالق الآن -أيضا- على إعداد P لوضع برنامج آلي بالكامل، وتمت إزالة المقبض الموجود في الجزء الأمامي من X-E3 تماما، ويتيح مستشعر X-Trans تصوير 30 إطارا في الثانية دون تعتيم عند استخدام المصراع الإلكتروني، و 8 إطارات في الثانية مع المصراع الميكانيكي.

وتأتي مزودة بأحدث ميزات الاكتشاف التلقائي للوجه والعين للشركة، بالإضافة إلى 18 وضع محاكاة، مقارنة بعدد 15 في النموذج السابق.

ويمكن لكاميرا X-E4 التقاط فيديوهات بدقة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية داخليا، أما بالنسبة للحركة البطيئة، فيمكنها التسجيل بدقة 1080 بكسل بمعدل 240 إطارا في الثانية.

وتضم الكاميرا منافذ HDMI و USB-C صغيرة، بالإضافة إلى منفذ لسماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر، لذلك لا داعي لمحول من 2.5 ميليمتر إلى 3.5 ميليمتر إذا كنت ترغب في التقاط الصوت بواسطة ميكروفون خارجي.



ويتوقع إصدار كاميرا X-E4 في شهر مارس مقابل 850 دولارا للهيكل فقط باللونين الأسود والفضي، وهناك مجموعة بقيمة 1050 دولارا تتضمن إصدارا جديدا من عدسة فوجي فيلم XF بقياس 27 ميليمترا بفتحة عدسة f/2.8، وعلى عكس سابقتها، فإن هذا الإصدار الجديد من العدسة مقاوم للعوامل الجوية ويتوافر بشكل منفصل في شهر مارس مقابل 400 دولار.

كاميرا تقاوم العوامل الجوية

في الإطار، أطلقت شركة ”فوجي فيلم“ اليابانية أخيرا كاميرا GFX 100S مع مستشعر بدقة 102 ميجابكسل وجسم مضغوط، وتتمتع بالعديد من المميزات مثل التثبيت داخل الجسم، والتركيز التلقائي المحسن، والقدرة على التسجيل بدقة 4K، والقدرة على مقاومة العوامل الجوية.

وتمثل هذه الكاميرا نسخة مصغرة وأكثر سهولة من كاميرا GFX 100 التي أصدرتها الشركة في عام 2019 مقابل 10 آلاف دولار.

وتبدو GFX 100S مختلفة عن جميع كاميرات GFX السابقة، إذ إنها أصغر، ويبلغ وزن الجسم المقاوم للعوامل الجوية 900 جرام فقط، وتحتوي الآن على شاشة عرض علوية كبيرة بدلا من قرص سرعة الغالق الموجود في GFX 50S، وقرص الوضع بدلا من قرص ISO.

وباستخدام أحدث معالج X-Processor للشركة، يمكن للكاميرا التصوير بمعدل يصل إلى 5 إطارات في الثانية، ويمكنك تصوير فيديوهات بدقة 4K بمعدل يصل إلى 30 إطارا في الثانية، إلى جانب التصوير بالحركة البطيئة بدقة 1080 بكسل بمعدل 60 إطارا في الثانية.

وتحتوي الكاميرا على منفذي USB-C و Micro HDMI، وفتحتين لبطاقة UHS-II SD، ومنفذين بقياس 3.5 ميليمتر للميكروفونات وسماعات الرأس.

وتتوفر GFX 100S في شهر مارس مقابل 6000 دولار ، وتطلق فوجي فيلم أيضا عدسة GF جديدة 80 ميليمتر بفتحة f/1.7 في ذلك الشهر، التي يجب أن تعالج المخاوف بشأن عدم وجود خيارات سريعة لنظام GFX، على أن تباع بسعر 2300 دولار.