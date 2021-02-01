تكنولوجيا: Black Shark تعتمد هاتف Black Shark 4 برقاقة Snapdragon 888

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد علامة Black Shark التجارية لإطلاق إصدار جديد من الهواتف المخصصة للألعاب، ولقد أعتمد هاتف Black Shark 4 في TENAA مؤخراً إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب.

كشفت قاعدة بيانات TENAA عن بعض تفاصيل مواصفات هاتف Black Shark 4، حيث ينطلق الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 888، وشاشة AMOLED.

يظهر هاتف Black Shark 4 في قاعدة بيانات TENAA برمز SHARK KSR، كما يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، ومعدل تحديث 120Hz كما في هاتف Black Shark 3S.

كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Black Shark 4 يأتي بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية هذا العام، كما كشفت تسريبات TENAA عن أن الهاتف يتميز بقياسات 163.83 في 76.35 في 10.3 مم، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11.

أيضاً يعد هاتف Black Shark 4 أحد الإصدارات المرتقبة بمعالج Snapdragon 888، حيث سجل الهاتف في AnTuTu عدد 780000 نقطة في الإختبارات، ولقد أشار Luo Yuzhou الرئيس التنفيذي لشركة Black Shark في تصريحات سابقة إلى أن هاتف Black Shark 4 يأتي ببطارية ثنائية الخلايا بقدرة 4500 mAh.

كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 120W لدعم شحن الهاتف خلال 15 دقيقة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هاتف Black Shark 4 في نهاية شهر فبراير الجاري.

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