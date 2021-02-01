نيسان تكشف عن المركبة الكهربائية الشتوية e-NV200

دبي - يزن راشد - كشفت شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات عن مفهوم الشاحنة الكهربائية الجديدة المسماة Winter Camper المعتمدة على شاحنتها الكهربائية بالكامل e-NV200.

ووصفت الشركة الشاحنة الجديدة المفاهيمية بأنها مستوحاة من بهجة استكشاف الشتاء وجزء من رؤية الشركة للمغامرة المستدامة.

وفي حين أن جهود نيسان للكهرباء معروفة في الغالب من خلال السيارة الكهربائية Leaf، فإن صانع السيارات الياباني يبيع أيضًا الشاحنة الكهربائية e-NV200 في بعض الأسواق.

وحصلت e-NV200 على ترقية في عام 2018 مع حزمة بطارية جديدة بقدرة 40 كيلووات لتحقيق المزيد من المدى، لكن بسبب أننا نتحدث عن شاحنة، فإن نطاق المدى يبلغ نحو 200 كيلومتر فقط بين الشحنات بناءً على دورة WLTP المركبة.

وتم تصميم e-NV200 Winter Camper لزيادة الإثارة مع تقليل التأثير البيئي إلى أقصى حد، وتجمع بين إثارة القيادة الكهربائية وروح البرية مع مجموعة من ميزات القيادة ونمط الحياة المصممة حسب الطلب، فهي مهيأة للتعامل مع التضاريس الصعبة.

وتُعد السيارة بمثابة عرض لبعض الملحقات التي تبيعها نيسان للشاحنة، لكنها قامت أيضًا بإجراء بعض التعديلات، مثل: الإطارات الممتازة للطرق الوعرة وزيادة ارتفاع الركوب، مما يوفر قوة جر مثالية وخلوصًا أرضيًا مثاليًا في الطين أو الثلج، كما أن المصابيح الموجهة المزدوجة المثبتة على القضيب الفولاذي المقوى في المقدمة تضمن أقصى قدر من الرؤية.

وتم إطلاق الشاحنة الكهربائية e-NV200 مرة أخرى في عام 2014 وهي متوفرة في أسواق مختارة حول العالم، بما في ذلك عبر أوروبا.

ويتميز الطراز الأحدث من e-NV200 ببطارية تبلغ 40 كيلوواط في الساعة، ومحرك 80 كيلو واط وشاحن على متنها بقدرة 6.6 كيلوواط وخيار حمولة 705 كيلوجرام.

ومن المفترض أن يتوفر مفهوم نيسان لسيارة Winter Camper في أوروبا عبر شاحنة e-NV200 القياسية وشاحنة الركاب e-NV200 Evalia.

واستنادًا إلى e-NV200 Evalia، تشتمل e-NV200 Winter Camper على مجموعة فاخرة تتميز بألواح شمسية على السطح يمكنها إعادة شحن البطارية المدمجة بقدرة 220 فولط، ومطبخ متكامل، وثلاجة، وأسرة قابلة للطي، وزجاج معزول لجعل السفر على الطريق المفتوح مستدامًا وفاخرًا.

وقال (ديمتري بوسوركين) Dmitry Busurkin، المدير العام لقسم المركبات التجارية الخفيفة في نيسان أوروبا: يتعلق التنقل الكهربائي بتقديم تجربة مثيرة خلف عجلة القيادة، مع الحفاظ على وعي قبل كل شيء بتأثيرنا في البيئة.

وأضاف: تعتبر شاحنة e-NV200 Winter Camper النموذجية تعبيراً متفائلاً عن مستقبل التنقل عديم الانبعاثات المشبع بجوهر المغامرة والقوة الكهربائية المثيرة.