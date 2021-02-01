تكنولوجيا: شاومي تقدم هاتف Mi 11 Lite قريباً بعدسات periscope

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق هاتف Mi 11 Lite خلال الفترة القادمة، وفي تقرير جديد اليوم كُشِف عن خطط شاومي لدعم الهاتف بعدسات periscope ورقاقة كوالكوم الجديدة.

قدمت شاومي في نهاية 2020 عن هاتف Mi 11، كما تستعد العملاق الصيني لإطلاق اثنان من الإصدارات من السلسلة هما Mi 11 Lite، وMi 11 Pro.

ولقد إستعرضت أحدث التسريبات المواصفات المتوقعة لهاتف Mi 11 Lite، حيث ينطلق الهاتف بشاشة OLED مميزة بثقب للكاميرة الأمامية في الجانب الأيسر من الشاشة.

أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف Mi 11 Lite برقاقة كوالكوم الجديدة SM7350، كما يأتي الهاتف بكاميرة خلفية مميزة بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، وكاميرة telephoto تدعم التكبير البصري حتى 5 مرات.

وتشير التوقعات إلى أن الرقاقة المستخدمة في الهاتف هي Snapdragon 755G التي ترتكز على دقة تصنيع 5 نانومتر، والتي تتضمن أنوية Cortex-A78.

كما تأتي الكاميرة الرئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل وهي مواصفات أقل مما قدمت شاومي في هاتف Mi 11 الذي جاء بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، إلا أن التوقعات تشير إلى أن شاومي تتجه لتغيير المستشعر الرئيسي في هاتف Mi 11 Lite لدعم الهاتف بعدسات periscope.

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