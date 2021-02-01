سوني لن تنتج سيارة Vision-S المفاهيمية

دبي - يزن راشد - كانت شركة سوني تشوق للسيارة المستقبلية الذاتية القيادة التي تُعرف باسم سيارة Vision-S المفاهيمية التي كان كثيرون يأملون أنها تشير إلى نوع من نية الإنتاج.

وأكدت سوني حديثًا أنه ليس لديها خطط لإنتاج أو بيع Vision-S إلى المستهلكين، وقالت: إنها لن تصبح صانعًا للسيارات و Vision-S هي منصة لاختبار التكنولوجيا المستقلة وتجربة PlayStation للسيارات.

وتم إنشاء Vision-S من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والمعرفة التي اكتسبتها سوني عبر فئات الأعمال المتعددة التي تتراوح من الكاميرات والحوسبة إلى الترفيه.

وبينما لن يكون هناك سيارة Vision-S في وقت ما في المستقبل، فإن الجانب الإيجابي هو أن المشروع يمكن أن يؤدي إلى سيارات مستقلة في المستقبل مع ترفيه PlayStation ضمنها والصوت المتطور.

وجاءت أحدث تلميحة عن مفهوم Vision-S خلال عرض CES الرقمي بالكامل في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي العرض، كانت سوني تستعرض لقطات من Vision-S في الاختبار عبر الطرق العامة بهدف تحسين السلامة.

وأدى ذلك إلى اعتقاد الكثيرين أن هذا يعني أن سوني لديها على الأقل بعض النية في إنتاج السيارة.

وذكرت مجلة Car and Driver أن متحدثًا باسم سوني قد تواصل معها وقال: إن الشركة ليس لديها في الوقت الحالي خطط لإنتاج أو بيع السيارة بكميات كبيرة.

وأوضح المتحدث أن شركة سوني اليابانية تستكشف كيف يمكن أن تساهم بشكل هادف في عصر القيادة الذاتية، حيث من المتوقع أن تكون التنقل الذكي اتجاهًا رئيسيًا كبيرًا في المستقبل.

وللتعامل مع القيادة الذاتية، يستخدم المفهوم في شكله الحالي 40 مستشعرًا، أربعة منها ليدار، كجزء من Safety Cocoon الذي يراقب كلاً من الداخل والخارج ويخلق رؤية 360 درجة للعالم.

ولديها حاليًا حزمة مساعدة للسائق من المستوى +2، لكن سوني تأمل أن تقوم بترقيتها إلى المستوى 4 ، حيث، مع ترقيات البرامج، تقود السيارة نفسها في معظم المواقف دون الحاجة إلى سائق.

وعلى صعيد الترفيه، تتحدث الشركة عن شيء تسميه 360 Reality Audio، الذي يخلق مجالًا صوتيًا حول رؤوس جميع الركاب باستخدام مكبرات الصوت في مساند الرأس لتحسين الصوت لكل شخص في السيارة.

ويبدو أن الهدف البعيد المدى هو إضافة PlayStation مع اتصال 5G للألعاب عبر الإنترنت في السيارة، وتخطط سوني لمواصلة الاختبار ومشاركة التقدم الذي تحرزه مع السيارة.

وقد تقودنا السيارات المستقلة في المستقبل في الرحلات بينما يستريح الركاب ويتمتعون بالمناظر الطبيعية واللعب ببعض ألعاب PlayStation.

ومن المؤكد أنه ليس من المفاجئ أن شركة سوني ليس لديها نية في أن تصبح صانعًا للسيارات، لكن الكثيرين يأملون في إنتاج Vision-S، ومن الجدير بالذكر أن العبارة في الوقت الحاضر بالتأكيد لا تستبعد الإنتاج تمامًا.