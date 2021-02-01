GFX 100S من فوجي فيلم تأتي بدقة 102 ميجابكسل

دبي - يزن راشد - كشفت شركة فوجي فيلم النقاب عن كاميرا GFX 100S مع مستشعر بدقة 102 ميجابكسل وجسم مضغوط، بحيث إنها أصغر من كاميرا الإطار الكامل S1R من باناسونيك وأثقل قليلاً من R5 من كانون و A7R IV من سوني.

وتتمتع الكاميرا بالعديد من الميزات التي سبق أن وضعتها فوجي فيلم في كاميرات GFX، بما في ذلك التثبيت داخل الجسم، والتركيز التلقائي المحسن، والقدرة على التسجيل بدقة 4K.

وتم الكشف عن GFX 100S جنبًا إلى جنب مع X-E4 المصممة حديثًا، وهي تحتوي على مستشعر بإضاءة خلفية بدقة 102 ميجابكسل.

وقالت فوجي فيلم: إن ذلك يسمح بإنتاج الصور العالية التفاصيل مع النطاق الديناميكي الكافٍ للسماح بالتعديلات في مرحلة ما بعد الإنتاج.

ويمكنك الحصول على لقطات بدقة أعلى يصل حجمها إلى 400 ميجابكسل باستخدام ميزة Pixel Shift Multi Shot من فوجي فيلم، إذا كنت على استعداد لاستخدام حامل ثلاثي القوائم.

وتمثل هذه الكاميرا نسخة مصغرة وأكثر سهولة من كاميرا GFX 100 التي أصدرتها الشركة في عام 2019 مقابل 10 آلاف دولار.

وتبدو GFX 100S مختلفة عن جميع كاميرات GFX السابقة، حيث إنها أصغر، ويبلغ وزن الجسم المقاوم للعوامل الجوية 900 جرام فقط، وتحتوي الآن على شاشة عرض علوية كبيرة بدلاً من قرص سرعة الغالق الموجود في GFX 50S، وقرص الوضع بدلاً من قرص ISO.

وباستخدام أحدث معالج X-Processor للشركة، يمكن للكاميرا التصوير بمعدل يصل إلى 5 إطارات في الثانية، ويمكنك تصوير فيديوهات بدقة 4K بمعدل يصل إلى 30 إطارًا في الثانية، إلى جانب التصوير بالحركة البطيئة بدقة 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

وتحتوي الكاميرا على منفذي USB-C و Micro HDMI، وفتحتين لبطاقة UHS-II SD، ومنفذين بقياس 3.5 ميليمتر للميكروفونات وسماعات الرأس.

وتتوفر GFX 100S في شهر مارس مقابل 6000 دولار للجسم فقط، وتطلق فوجي فيلم أيضًا عدسة GF ​​جديدة 80 ميليمتر بفتحة f/1.7 في ذلك الشهر، التي يجب أن تعالج المخاوف بشأن عدم وجود خيارات سريعة لنظام GFX، على أن تباع بسعر 2300 دولار.