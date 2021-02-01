X-E4 من فوجي فيلم تتميز بتصميم جديد

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة فوجي فيلم عن X-E4، التي تصفها بأنها أصغر كاميرا ذات عدسة قابلة للتبديل مدمجة في سلسلة X-series الخاصة بها، حيث يبلغ حجمها 121.3×72.9×32.7 ميليمتر، وهي أنحف بأكثر من سنتيمتر واحد من سابقتها X-E3 من عام 2017.

وتأتي سلسلة X-E من فوجي فيلم كخيار للمصورين الذين يفضلون تصميمًا بنمط محدد المدى عبر الكاميرات التي تشبه الكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة DSLR مثل X-T4، لكنهم لا يحتاجون إلى معين المنظر البصري لكاميرا X-Pro3.

ومثل كاميرا X100V، فإن هناك مستشعر X-Trans بدقة 26.1 ميجابكسل، وأقراص مخصصة لسرعة الغالق وتعويض التعريض الضوئي، وشاشة لمس LCD قابلة للإمالة بقياس 3 إنشات تستقر على الجسم.

ويمكنك تغيير موضع الشاشة بمقدار 180 درجة بحيث يمكنك بسهولة تأطير نفسك إذا كنت تصور مدونة فيديو أو صور سيلفي، كما تتميز بدقة أعلى تبلغ 1.62 مليون نقطة مقارنة بـ 1.04 مليون نقطة عبر X-E3.

ويحتوي قرص الغالق الآن أيضًا على إعداد P لوضع برنامج آلي بالكامل، وتمت إزالة المقبض الموجود في الجزء الأمامي من X-E3 تمامًا.

ويتيح مستشعر X-Trans تصوير 30 إطارًا في الثانية دون تعتيم عند استخدام المصراع الإلكتروني، و 8 إطارات في الثانية مع المصراع الميكانيكي.

ومع تغطية 100 في المئة تقريبًا من نظام التركيز التلقائي للكشف عن الطور، تقول فوجي فيلم: إن X-E4 يمكنها أن تكتسب التركيز في 0.2 ثانية – حتى عندما يكون هناك ضوء محدود.

كما تأتي مزودة بأحدث ميزات الاكتشاف التلقائي للوجه والعين للشركة، بالإضافة إلى 18 وضع محاكاة، مقارنة بعدد 15 في النموذج السابق.

ويمكن لكاميرا X-E4 التقاط فيديوهات بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية داخليًا، أما بالنسبة للحركة البطيئة، يمكنها التسجيل بدقة 1080 بكسل بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

ولديك منافذ HDMI و USB-C صغيرة، بالإضافة إلى منفذ لسماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر، لذلك لا داعي لمحول من 2.5 ميليمتر إلى 3.5 ميليمتر إذا كنت ترغب في التقاط الصوت بواسطة ميكروفون خارجي.

ومن المفترض أن تصدر X-E4 في شهر مارس مقابل 850 دولار للهيكل فقط باللونين الأسود والفضي.

وهناك أيضًا مجموعة بقيمة 1050 دولار تتضمن إصدارًا جديدًا من عدسة فوجي فيلم XF بقياس 27 ميليمتر بفتحة عدسة f/2.8، وعلى عكس سابقتها، فإن هذا الإصدار الجديد من العدسة مقاوم للعوامل الجوية ويتوفر بشكل منفصل في شهر مارس مقابل 400 دولار.