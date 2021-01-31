تكنولوجيا: Poco تقدم هاتف Poco M3 في السوق الهندي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Poco النقاب عن هاتف Poco M3 للمرة الأولى خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، حيث انطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، ولقد كشفت الشركة في إعلان تشويقي نشر مؤخراً على تويتر عن خططها لإطلاق الهاتف قريباً في السوق الهندي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.

انطلق هاتف Poco M3 خلال الفترة الماضية بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 64 جيجا بايت في سعة UFS 2.1، أو سعة 128 جيجا بايت في UFS 2.2، ولقد أطلقت Poco الهاتف في سوق إندونسيا خلال الأسبوع الماضي بإختيار جديد للذاكرة العشوائية.

وتقدم الشركة هاتف Poco M3 في السوق الهندي رسمياً في 2 من فبراير، حيث ينطلق للسوق الهندي بنموذج واحد يتميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.

كما يضم هاتف Poco M3 إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، كما يأتي الهاتف بقدرة بطارية 6000 mAh، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 662، وشاشة بحجم 6.53 إنش وجودة عرض FullHD بلس، كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، ويدعم الهاتف الشحن بقدرة 18W.

المصدر

اعلان





