ZTE تكشف عن هاتفها Axon 30 Pro بـ”كاميرا 200 ميغابكسل”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 يناير 2021 07:09 مساءً - منذ 31 دقيقة

في الوقت الذي تتنافس فيه شركات تصنيع الهواتف الذكية على المواصفات الجديدة مثل القابلة للطي وغيرها ، تحاول بعض الشركات التركيز الآن أكثر على الكاميرات الأعلى قدرة في ما يتعلق بقياس أقصى دقة للصورة ”الميغابكسل“ ودعم الشحن السريع.

وفي هذا السياق، ترفع ZTE، شركة الهواتف الذكية الصينية، مستوى الدقة التي يمكن أن تصل إليها كاميرات الهواتف الذكية، بتضمين أحدث هواتفها ZTE Axon 30 Pro مستشعرا بدقة 200 ميغابكسل.

وبحسب موقع GSMArena، سيكون هذا المستشعر، الذي لم يتم الإعلان عنه بعد، هو Samsung S5KGND، الذي من المفترض أن يكون قادرا على توفير الميزات التي تريدها زد تي إي، من قدرته على التقاط صور في ظروف الإضاءة الصفرية.

إضافة إلى ذلك، تم تزويد الهاتف الجديد بمعالج الصور ISP Spectra 580 المدمج في Snapdragon 888، والقادر على التعامل مع كاميرا بدقة 200 ميغابكسل، وبفضل قوته الفائقة، يمكن للهاتف التقاط صور في الظلام الدامس بإضاءة تبلغ 0.1 لومن فقط، ودعم تسجيل فيديو بدقة K4 مع نطاق ديناميكي عالٍ وعمق ألوان 10 بت.

وأكد مصدر صيني أن الهاتف الذكي سيكون مزودا بمستشعر سامسونغ S5KGND للصور، الذي لم يُكشف عنه حتى الآن، بدقة 200 ميغابكسل بتنسيق بصري 1 / 1.37 بوصة. يتيح هذا أيضا التقاط صور بدقة 50 و12.5 ميغابكسل. بالإضافة إلى ذلك، يدعم تسجيل الفيديو بدقة 16K.

وسيحتوي الهاتف على شاشة بحجم 6.9 بوصة بدقة 1080 أو 1440 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وكاميرا رباعية جديدة تماما في الخلف، وبطارية تزيد عن 4700 مللي أمبير مع شحن فائق السرعة، وسيتم إطلاق الهاتف في 4 فبراير/ شباط المقبل.