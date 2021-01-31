تكنولوجيا: HMD تعتمد هاتف NOKIA 2.5 في BLUETOOTH SIG

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد إصدار جديد من هواتف NOKIA في قاعدة بيانات BLUETOOTH SIG ، حيث تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار ينطلق لاحقاً بعنوان Nokia 2.5.

قدمت شركة HMD اثنان من الإصدارات فقط من علامة نوكيا التجارية خلال عام 2020، وذلك كنتيجة لإنتشار وباء كورونا، والذي أدى أيضاً إلى تراجع خطط الشركة لإطلاق إصدار جديد من علامة نوكيا من الفئة المميزة، أيضاً لم تقدم الشركة تفاصيل عن هاتف Nokia 9.3 PureView.



وتؤكد أحدث التسريبات على أن شركة HMD تستعد لإطلاق إصدار جديد من هواتفها الذكية، حيث تقدم الشركة قريباً هاتف Nokia 2.5 وهو أول الإصدارات المرتقبة من علامة نوكيا التجارية هذا العام.

ولقد كشفت الشركة عن الإصدار السابق Nokia 2.4 خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، إلا أن HMD Global لا تضع غالباً جدول زمني واضح لإطلاق الإصدارات الجديدة، فرغم مرور وقت قصير على إطلاق الإصدار السابق إلا أن الشركة تستعد لإطلاق إصدار جديد من السلسلة قريباً.

من جانب أخر إعتمتدت شركة HMD هاتف Nokia 2.5 بالفعل في Bluetooth SIG، حيث رصد الهاتف في التسريبات بنموذج رقم T99652AA1، كما يدعم تقنية البلوتوث 5.0، ويدعم الإتصال بشبكات LTE، لذا لن يكون هذا الإصدار أحد هواتف 5G المرتقبة من علامة نوكيا هذا العام.

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