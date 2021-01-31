تكنولوجيا: تقرير يشير إلى خطط ابل لإستخدام البطارية في الساعات القادمة كمحرك لخاصية اللمس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجه شركة ابل لتطوير تصميم الجيل القادم من الساعات الذكية الذي يأتي بحجم أنحف من الإصدارات الحالية، وفي تقرير جديد أشير إلى خطط ابل لإستخدام بطارية الساعات الذكية كمحرك لمسي لدعم تطوير الجيل الجديد بحجم أنحف.

ولقد كشف التقرير عن براءة إختراع سجلت من شركة ابل في مكتب حقوق الملكية الفكرية في الولايات المتحدة، حيث تكشف وثائق براءة الإختراع عن تصميم ساعة ذكية بدون محرك haptic الذي يدعم الإستجابة لخاصية اللمس على الشاشة.

ويعد محرك haptic اللمسي من بين التكوينات الهامة في ساعات ابل الذكية، إلا أن الشركة تستبدل المحرك اللمسي ببطارية تدعم أيضاً آداء مهام المحرك اللمسي في الساعات الذكية.

أيضاً من المقرر أن يدعم هذا التغيير شركة ابل في تصميم الجيل القادم من الساعات الذكية بحجم أنحف، حيث يدعم إزالة المحرك اللمسي شركة ابل في توفير مساحة أكبر داخل الساعة الذكية، كما سيدعم ابل لزيادة سعة البطارية لعمر شحن أطول.

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