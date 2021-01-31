تكنولوجيا: تسريبات تؤكد على أن هاتف IQOO 9 يأتي بقدرة بطارية أعلى من 4000 mAH

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي نشرت عبر Digital Chat Station على تويتر على أن هاتف IQOO 9 ينطلق بقدرة بطارية أعلى من 4000 mAH.

انطلق هاتف iQOO 7 في السوق الصيني مؤخراً برقاقة معالج Snapdragon 888، ولقد حقق الهاتف نجاح بالفعل في السوق الصيني، ومن جديد تستعد علامة iQOO التجارية لإطلاق إصدارها الجديد الذي يأتي بعنوان IQOO 9.

أوضحت أول التسريبات التي نشرت حول هاتف IQOO 9 أن قدرة البطارية في هذا الإصدار ستتجاوز قدرة 4000 mAH التي انطلق بها هاتف iQOO 5 Pro، وإصدار الشركة الأخير iQOO 7.

ولقد جاء هاتف iQOO 7 بحجم شاشة 6.62 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، ودعم الإتصال بشبكات 5G، لذا لم تتوافق قدرة 4000 mAH في بطارية الهاتف مع هذه المواصفات.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات التي جاءت من Digital Chat Station أن يضم هاتف iQOO 9 بطارية بقدرة 4400 mAh، وهي ترقية محدودة لقدرة البطارية، إلا أنها تدعم المستخدمين بشكل جيد بشكل خاص مع دعم الهاتف لتقنية الشحن السريع، كما أنها ترقية مناسبة لن تدفع الشركة إلى زيادة وزن الهاتف لدعم سعة أعلى للبطارية، حيث جاءت هاتف iQOO 7 بوزن 209.5 جرام، بينما انطلق هاتف iQOO 5 Pro بوزن 198جرام.

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