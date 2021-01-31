فاطمة أيت طالب - دبي - أخبار
يناير 31, 2021 155
شركة Xiaomi تتجه الى المحاكم ضد قرار الحكومة الأمريكية وتطالب بإخراجها من القائمة السوداء والسماح للمستثمرين بالتعامل مع الشركة ????⚖️
يناير 31, 2021 155
شركة Xiaomi تتجه الى المحاكم ضد قرار الحكومة الأمريكية وتطالب بإخراجها من القائمة السوداء والسماح للمستثمرين بالتعامل مع الشركة ????⚖️
محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة