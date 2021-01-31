بواسطة الهاتف الذكي …اختبار لفيروس كورونا يعطي النتيجة في 10 دقائق فقط

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 يناير 2021 02:04 مساءً - يقوم العلماء بتطوير تطبيق للهواتف الذكية يمكنه اكتشاف كوفيد-19 في اللعاب في حوالي 10 دقائق.

إنّ هذه التقنية تشبك الهاتف بمجهر صغير يحلل عينة لعاب للحصول على دليل على الفيروس.

وفي هذا السياق، كتب موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إننترناشونال” جاء فيه…

تمّ تصميم التقنية من قبل جامعة أريزونا ، ويهدف فريق العمل إلى الجمع بين سرعة اختبار المستضد(antigen) مع دقة تفاعل البوليميراز المتسلسل ، أو اختبار PCR.

تم تطوير هذه التقنية في الأصل كوسيلة غير مكلفة لتحديد نوروفيروس ، ولكن تم تعديلها في ضوء الوباء المستجد.

تتكون العملية، التي تم نشرها في مجلة Nature Protocols ، من مجهر وورقة مغلفة بالشمع ، تسمى ورقة microfluidic ، والتي توجه العينة من خلال قنوات معينة.

بعد وضع عينة اللعاب على الورقة ، يُدخل المريض الأجسام المضادة مع حبات الفلورسنت.

وفي حالة وجود ما يكفي من جزيئات الفيروس التاجي ، ستعلق الأجسام المضادة على كل منها.

وأوضح الباحثون: “تحت المجهر ، تظهر جزيئات الفيروس على شكل كتل صغيرة من الخرز الفلوري ، والتي يمكن للمستخدم بعد ذلك أن يعدّها.”.

وفقاً للباحثين ، فإن العملية برمتها – من إضافة الحبات إلى العينة ، نقع الورق في العينة ، ثم التقاط صورة الهاتف الذكي من تحت المجهر وعد الخرز – تستغرق من 10 إلى 15 دقيقة.

تقول كاتي سوسنوفسكي ، طالبة الدكتوراه في قسم الهندسة الطبية الحيوية في الجامعة ، إنه من “الرائع” العمل على اختبار يقدم ” نتائج سريعة ودقيقة أيضاً.”

وقالت: “كان لدي صديقان مصابان بـ كوفيد-19 وكانا محبطان للغاية ، لأن نتائج PCR الخاصة بهما كانت تستغرق ستة أو سبعة أيام و لأنهما حصلا على نتائج سلبية كاذبة من اختبارات المستضد السريعة”.

ولكن عندما حصلا على اختبارات PCR النهائية ، اكتشفا أنهما كانا مريضين بالفعل، كما كانا يشتبهان.”

أبلغ الفريق، بقيادة أستاذ الهندسة الطبية الحيوية جيونغ يول يون ، عن عمله في ورقة نشرت عام 2019 في مجلة ACS Omega.

في ذلك الوقت ، كانوا يفكرون في طرق سريعة وسهلة لاختبار نوروفيروس ، الفيروس شديد العدوى الذي غالباً ما ينتشر على متن السفن السياحية ، لكنهم يعتقدون أن الاختبار يمكن تكييفه لتحديد أي نوع من أنواع العدوى الفيروسية.

أما بالنسبة لمجموعة فيروس كورونا ، أضاف الفريق مسكناً مطبوعاً ثلاثي الأبعاد لمرفق المجهر ورقاقة الورق الميكروفلويدية.

كما تم تقديم طريقة تسمى “العتبات التكيفية” التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد عتبة الخطر وحساب الاختلافات في نوع الهاتف المستخدم ونوعية الورق وعوامل أخرى.

وقال لاين بريشيرز، وهو طالب دكتوراه يدرس تحت إشراف يون: “لقد أوجزنا ذلك حتى يتمكن العلماء الآخرون من تكرار ما فعلناه بشكل أساسي وإنشاء جهاز للكشف عن نوروفيروس”.

“هدفنا هو أن نزودك بجميع المكونات التي تحتاجها لصنع جهازك الخاص، إذا كنت ترغب في تكييفه لشيء آخر ، مثلما قمنا بتكييفه لـكوفيد-19.

معظم طرق الكشف عن كوفيد-19 أو مسببات الأمراض الأخرى تستغرق وقتاً طويلاً وهي مكلفة وتتطلب خبرة طبية.

تبلغ التكلفة الإجمالية لمكونات اختبار جامعة أريزونا حوالي 45 دولاراً ، ومن السهل أن يتمكن الشخص العادي من القيام بذلك بعد مشاهدة فيديو تعليمي موجز.

لا تزال هذه التقنية بحاجة إلى تطوير قبل تداولها في الأسواق ، لكن الباحثين يأملون في الحصول على إذن لاختبار عينات من الطلاب الذين يتم اختبارهم بالفعل لـكوفيد-19 في الحرم الجامعي من خلال طرق أخرى راسخة.

وهم يأملون في توزيع الجهاز في الحرم الجامعي حتى يتمكنوا من اختبار الطلاب في المساكن الطلابية.

وقال رئيس جامعة أريزونا روبرت سي روبنز: “إن تكييف طريقة مصممة للكشف عن فيروس نوروفيروس-وهو مرض آخر شديد العدوى-هو مثال بارز على تركيز باحثينا على مواجهة الوباء”.

“إنّ هذه التكنولوجيا الواعدة يمكن أن تسمح لنا بتقديم اختبارات سريعة ودقيقة وبأسعار معقولة لمجتمع الحرم الجامعي بشكل متكرر وسهل.”

يعمل فريق يون أيضاً على تعديل التقنية بحيث لا تحتاج حتى إلى مجهر ، مجرد تطبيق وشريحة ميكروفلوديك مع جهاز خاص يحتوي على رمز QR خاص.

ومن شأن ذلك أن يترك مجالاً أكبر للخطأ ولكنه لن يتطلب أي تدريب ، بل يمكن إدارته ذاتياً.

منذ وصول الفيروس التاجي الجديد ، يعمل العلماء في جميع أنحاء العالم على تطوير طرق اختبار أسرع وأرخص وأكثر ملاءمة.

يتطلب الاختبار الحالي مسحة من الأنف أوالحلق ، وعادة ما يتمّ في العيادة ، والذي يمكن أن يستغرق وقتاً طويلاً وقد يكون مزعجاً.

في مايو 2020 ، أعلن باحثون من جامعة بيتسبرغ أنهم يعملون على تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الأصوات القادمة من مجرى الهواء لشخص ما وتحديد ما إذا كانت مطابقة لمريض كوفيد-19.

سيحتاج المستخدمون إلى استخدام محول كقطعة فم حتى يتمكن ميكروفون الهاتف ومكبر الصوت من تسجيل ونقل الإشارات الصوتية من مجرى الهواء.

وقال الباحث الرئيسي وي غاو إن الهدف هو إنشاء نظام رخيص وبسيط يسمح باختبار الأشخاص لـ كوفيد-19 من منازلهم “وتحديد حاملات الأمراض الفيروسية بسرعة وفعالية”.

“نأمل أن يساعد هذا العمل أيضاً في تحديد الحالات السلبية الناجمة عن أمراض أخرى ذات أعراض مماثلة ، وبالتالي ، يساعد في الحدّ من زيارات المستشفيات غير الضرورية خلال هذا الوباء.”

ويحاول فريق منفصل من سويسرا تطوير نظام مماثل باستخدام السعال.

وقال توماس تيجيرو ، الباحث الرئيسي في مشروع كوفيد ، لصحيفة وول ستريت جورنال: “يبدو من الواضح أن نسبة عالية من مرضى فيروس كورونا لديهم هذا النوع من السعال الجاف الذي يختلف عن الأنفلونزا أو الحساسية”.

كما يقول صانعو تطبيق آخر ، Poc Doc ، أنه يمكن دمجه مع كاميرا هاتفك لتحليل عينة دم وتقديم نتائج سريعة لاختبار الأجسام المضادة لكوفيد-19.

يوخز المستخدم إصبعه، ويضع قطرة دم على شريحة الاختبار ثم يلتقط صورة. تم تصميم البرنامج للكشف عن التغيرات اللونية الصغيرة عند وجود الأجسام المضادة لـكوفيد وتقديم النتائج في غضون خمس دقائق.

وقال ستيف روست ، الرئيس التنفيذي لشركة PocDoc: “لقد سرع كوفيد-19 من متطلبات التكنولوجيا الصحية المبتكرة على كافة الأصعدة”.