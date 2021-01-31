تكنولوجيا: ZTE تخطط لدعم هاتف AXON 30 PRO بمستشعر سامسونج بدقة 200 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط ZTE لدعم إصدارها القادم AXON 30 PRO بمستشعر سامسونج بدقة 200 ميجا بيكسل.

قدمت ZTE هاتف Axon 20 Pro خلال الفترة الماضية كأول إصدار يضم مستشعر للكاميرة الأمامية أسفل الشاشة، كما أنه الإصدار الوحيد المتوفر في الأسواق بهذه التقنية حتى الآن، واليوم تكشف أحدث التسريبات عن بعض التفاصيل حول الإصدار القادم للشركة AXON 30 PRO.

انتشر مستشعر سامسونج المميز بدقة 108 ميجا بيكسل في العديد من الإصدارات من الهواتف الذكية خلال الفترة الماضية، وفي هاتف Axon 30 Pro تستعد ZTE لدعم الهاتف بترقية في المستشعر الرئيسي الذي يأتي بدقة 200 ميجا بيكسل من سامسونج.

ولقد إنتقلت شاومي مؤخراً لإستخدام مستشعر سامسونج المميز بدقة 108 ميجا بيكسل في إصدارات الشركة المتوسطة، لذا تأتي الترقية الجديدة في هواتف الشركة المميزة لاحقاً هذا العام.

أيضاً من المقرر وفقاً للتسريبات التي نشرت على Weibo حول هاتف Axon 30 Pro أن يضم مستشعر سامسونج بنموذج رقم S5KGND وحجم مستشعر 1/1.37، وأيضاً حجم بيكسل 1.28um، مع دعم تركيز للبيكسل بحجم 0.64.

كما يأتي مستشعر سامسونج بتقنية دمج 4 بيكسل في نقطة واحدة لدعم إنتاج صورة بدقة 50 ميجا بيكسل، أو مع 16:1 يدعم إنتاج صور 12.5 ميجا بيكسل.

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