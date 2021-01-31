كاوتيليا كاتاريا .. أصغر مبرمج للذكاء الاصطناعي في العالم

دبي - يزن راشد - يهتم معظم الأطفال في عمر السادسة باللعب بالألعاب أكثر من اهتمامهم بأخذ دروس في البرمجة، لكن ليس هذا هو الحال بالنسبة لخبير الحاسب من المملكة المتحدة (كاوتيليا كاتاريا) Kautilya Katariya، الذي أصبح أصغر مبرمج حاسب مؤهل في العالم في العام الماضي بعمر السادسة فقط بعد تلقيه سلسلة من دروس الحاسب.

وقالت IBM: حصل (كاوتيليا كاتاريا) Kautilya Katariya حديثًا على رقم قياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعمر 6 سنوات و 346 يومًا، مما جعله أصغر مبرمج بايثون، وساعدت شبكة مهارات مطوري IBM في جعل ذلك ممكنًا.

ويبلغ عمر (كاوتيليا كاتاريا) Kautilya Katariya الآن سبع سنوات، وتم الاعتراف به بصفته أصغر مبرمج حاسب في العالم بعد إكمال أربع شهادات مهنية من شركة IBM للغة بايثون والذكاء الاصطناعي، حتى أنه سجل رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ولم تكن شركة IBM تمزح عندما قالت: إن المطورين من أي عمر يسعون إلى تطوير مهاراتهم يمكنهم الحصول على العديد من الشهادات المهنية الجديدة في مجالات تشمل السحابة والذكاء الاصطناعي من خلال شبكة مهارات مطوري IBM، وهي منصة تعليمية مجانية لنشر الدورات التدريبية عبر Coursera وغيرها من مواقع التعليم عبر الإنترنت.

ويمتلك (كاوتيليا كاتاريا) Kautilya Katariya حاليًا ست شهادات مختلفة على الأقل عبر الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وقالت شركة IBM: قبل الوصول إلى رقمه القياسي العالمي، بدأ كاتاريا في قراءة المواد الدراسية الخاصة بشركة IBM لمساعدته على فهم برمجة الحاسب ومفاهيم لغة بايثون.

وبالنظر إلى تأثير فيروس كورونا والحاجة إلى البقاء في المنزل، كان الالتحاق بالدورات إحدى الطرق التي تمكن بها كاتاريا، بدعم من والديه، من قضاء الوقت في تعلم مهارات جديدة، وساعدته دورات IBM على فهم المفاهيم المعقدة للحوسبة والبرمجة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.

وركز كاتاريا على بايثون لأنه اكتشف أنها أفضل لغة برمجة للتعلم الآن بالنسبة للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، واستغرق نحو ستة إلى سبعة أشهر لإتقان بايثون.

وحصل كاتاريا على خمس شهادات في بايثون والذكاء الاصطناعي من IBM في شهر نوفمبر 2020، وأكمل شهادة أسس IBM للذكاء الاصطناعي الاحترافية في edX ودورة بايثون لعلوم البيانات من IBM Cognitive Class.