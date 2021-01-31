تكنولوجيا: براءة إختراع تكشف عن تطوير شاومي لنظارة ذكية بخصائص علاجية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت شركة شاومي خلال الفترة الماضية براءة إختراع لنظارة ذكية، تستهدف دعم المستخدمين ببعض المميزات العلاجية.

تحرص شركة شاومي في السنوات الأخيرة على تنويع منتجات الشركة وتطوير أجهزة مبتكرة بتقنية جديدة، ولقد قدمت شاومي خلال السنوات الماضية سلسلة هواتف Mi Mix التي تأتي بتصميم مبتكر في الهواتف الذكية المميزة بتصميم بدون حواف وشاشة كاملة، وفي إطار جهود الشركة في البحث والتطوير، رصدت براءة إختراع لنظارة ذكية سجلتها الشركة مؤخراً.

ويرتكز تصميم براءة إختراع شاومي في النظارة الذكية على دعم المستخدم بنظارة علاجية، حيث تعمل النظارة الذكية وفقاً لوثائق براءة الإختراع على إصدار إشارات ضوئية علاجية لدعم مرضى المخ، أو المصابين بالأمراض العقلية وأيضاً لعلاج إرهاق العين.

ويمكن لهذه الإشارات الضوئية أن تعمل على تخفيف صداع الرأس، كما يمكن للموجات المغناطيسية أو الموجات الكهرومغناطيسية التي تنبعث من النظارة الذكية أن تعزز امتصاص العناصر المفقودة أو تعزز الدورة الدموية في الدماغ بفعالية أكبر.

وتشير التوقعات إلى أن تقنية شاومي في النظارة الذكية ستأتي بمكبر صوتي، وتقنية لنقل الصوتيات، ومن المتوقع أن تبدأ شاومي التسويق للنظارة الذكية قريباً.

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