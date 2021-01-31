“إل جي” تحقق أرباحاً قياسية رغم كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 50 دقيقة

رغم تفشي وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية الكارثية على مختلف مناحي الحياة، حققت شركة”إل جي” أرباحًا قياسية في الربع الرابع من 2020 وبلغت المبيعات والربح التشغيلي أعلى مستوياتهما على الإطلاق .

وقالت الشركة الكورية الجنوبية في بيان ،تحقق ذلك بفضل مبيعات الأجهزة المنزلية وحلول الهواء (إتش أند إيه)،رغم تداعيات جائحة كورونا.

وارتفعت أرباح الشركة التشغيلية بمقدار 6 أضعاف إلى 650.2 مليار وون (581.3 مليون دولار) في الربع الأخير من العام الماضي.

وزادت مبيعاتها بنسبة 16.9% على أساس سنوي لتصل إلى 18.7 تريليون وون (16.7 مليار دولار) في نفس الفترة، وهو أفضل أداء ربع سنوي للشركة على الإطلاق.

وكشفت الشركة في بيان ، أنها سجلت صافي ربح يصل إلى 262.3 مليار وون (233 مليون دولار) في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الثاني، متحولة من صافي خسارة بلغ 849.8 مليار وون (759 مليون دولار) في 2019.

وارتفع صافي ربح الشركة 10 أضعاف إلى 2 تريليون وون (1.7 مليار دولار) للعام 2020 بأكمله، وحققت الأرباح التشغيلية نموًا بنسبة 31.1% على أساس سنوي لتصل إلى 3.2 تريليونات وون (2.8 مليار دولار)، بينما سجلت مبيعاتها ارتفاعا بنسبة 1.5% على أساس سنوي لتبلغ 63.2 تريليون وون (5.6 مليار دولار).

ورغم ذلك، تدرس شركة إل جي عدة خيارات لوقف نزيف خسائرها من قطاع الهواتف الذكية.

وحسب بيان من الشركة، تدرس الشركة عدة خيارات لمواجهة الموقف من بينها وقف النشاط تماما.

وذكر كوون بونغ-سوك الرئيس التنفيذي للشركة في رسالة بريد إلكتروني أرسلها إلى موظفي الشركة، أن العاملين في مجال الهواتف المحمولة بالشركة سيحتفظون بوظائفهم بغض النظر عن مصير وحدة أعمال الهواتف المحمولة.

وتقدر حصة إل جي للإلكترونيات في سوق الهواتف الذكية العالمية بحوالي 2%، وكانت الشركة تكافح أيضًا لزيادة مبيعاتها وسط منافسة مع العلامات التجارية الصينية في قطاع الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة.