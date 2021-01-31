تكنولوجيا: تسريبات مصورة توضح تصميم Galaxy Z Fold3 القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة سامسونج في تطوير إصدارها القادم من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold3، ولقد كشفت أحدث الصور ثلاثية الأبعاد عن تصميم هذا الإصدار قبل الإعلان المرتقب.

تتوالى التسريبات حول إصدار سامسونج القادم من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold3، وفي أحدث التسريبات المصورة التي نشرت عبر Ben Geskin ظهرت ملامح تصميم الهاتف بشكل أوضح، والتي ترتكز على ما جاء من تسريبات حتى الآن.

وتؤكد الصورة ثلاثية الأبعاد على أن هاتف Galaxy Z Fold3 ينطلق بتصميم الكاميرة الرئيسية المميز لهاتف سامسونج الحالي Galaxy S21 Ultra، وهو تصميم متوقع وفقاً لإصدارات سامسونج السابقة من الهواتف القابلة للطي التي ترتكز غالباً في تصميم الكاميرة على ما قدمت سامسونج في سلسلة Galaxy S.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف Galaxy Z Fold3 سيأتي بإعدادات أقل للكاميرة الرئيسية مقارنة بهاتف Galaxy S21 Ultra، أيضاً من المتوقع وفقاً للتسريبات السابقة أن تقدم سامسونج هذا الإصدار بميزة دعم قلم S هذا العام، كما تشير بعض التسريبات إلى أن القلم سيقدم بشكل إختياري ومنفضل، لذا لن يدعم الإنزلاق داخل هيكل الهاتف.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy Z Fold3 سيأتي بحجم أصغر للشاشة 7.55 إنش مقارنة بالإصدار السابق الذي تميز بحجم شاشة 7.59 إنش، بينما تأتي الشاشة الخارجية بحجم 6.21 إنش أي أقل بنسبة ضئيلة من الإصدار السابق الذي تميز بحجم شاشة خارجية 6.23 إنش.

يذكر أن الصور المسربة مازالت تتجه إلى تصميم الكاميرة أسفل الشاشة في هذا الإصدار، وهو ما أشارت إليه التسريبات حتى الآن، حيث لا يظهر أي نتوء أو ثقب في شاشة الهاتف للكاميرة الأمامية، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في الإعلان الرسمي المرتقب لاحقاً هذا العام.

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