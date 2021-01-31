تكنولوجيا: مراجعة لفارة الألعاب Razer Viper 8K Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Razer فارة Razer Viper 8K Hz المخصصة للألعاب التي تنطلق بتقنية HyperPolling الجديدة أو معدل الاقتراع الفائق 8000 Hz، الذي يتجاوز المعدل القياسي 1000 Hz المميز لأغلب الإصدارات المنافسة في الأسواق.

تدعم أغلب إكسسوارت الفارة المنافسة في الأسواق الإتصال بأجهزة الحاسب 1000 مرة في الثانية، بينما تأتي فارة الألعاب Razer Viper 8K Hz بميزة الإتصال عند 8000 مرة في الثانية.

مواصفات فارة الألعاب Razer Viper 8K Hz

نموذج مستشعر Razer Focus Plus

حساسية 20000 CPI

معدل الإقتراع 8000 Hz

9 أزرار قابلة للبرمجة، و3 وظائف عجلة التمرير

إضاءة Razer Chroma RGB مع 16.8 مليون خيار لون حقيقي قابل للضبط

مع 16.8 مليون خيار لون حقيقي قابل للضبط كابل Speedflex 1.8 م/ 6 أقدام

1.8 م/ 6 أقدام 126.73 ملم/ 4.99 إنش (الطول) × 57.6 ملم/ 2.27 إنش (العرض) × 37.81 ملم/ 1.49 إنش (الارتفاع)

الوزن التقريبي: 71 جم.

معدل إقتراع 8000 Hz في فارة Razer Viper

تعمل الفارة المخصصة للألعاب غالباً على إرسال البيانات إلى أجهزة الحاسب لتحديد موقع الفارة كل 1000 مرة كل ثانية بينما تأتي فارة Viper 8K Hz بمعدل أسرع لإرسال البيانات يصل إلى 8000 مرة في الثانية.

كما تأتي فارة Viper 8K Hz بإستجابة أسرع ومعدل تأخير أقل مقارنة بالفارات المنافسة المميزة بمعدل 1000 Hz، حيث تأتي الأخيرة غالباً بتأخير 1 مللي ثانية كحد أدنى، لذا تستغرق الفارة أقل من 1 مللي ثانية لإرسال البيانات.

بينما جاءت فارة Razer بمعدل أقل يصل إلى 0.125 مللي ثانية، ومن المقرر أن يدعم معدل الإقتراع المتزايد المستخدمين في الألعاب بكفاءة وآداء أفضل بشكل خاص مع التصويب وفي تزامن التصويب والإطلاق.

وتجمع فارة Viper 8K Hz بين مستشعر، وميزة التبديل السريع وأيضاً معدل الإقتراع التي تجتمع لتقدم أعلى كفاءة في الألعاب، كما يأتي معدل النقرات بآداء أسرع ويدعم إستخدام سلس في الألعاب، لذا لن يواجه اللاعب قفزات في الألعاب، حيث تعمل الفارة على التحرك بسلاسة.

ويتوافق المعدل الجديد للفارة Viper 8K Hz مع الإرتفاع الذي تتميز به الشاشات الحديثة في معدل الإطارات، حيث يظهر تأثير معدل الإقتراع 8000 Hz، بشكل واضح عند إختبار الفارة مع شاشة مميزة بمعدل تحديث 300 Hz، كما تصل شاشات الألعاب Alienware AW2521H وAsus ROG Swift PG259QN بمعدل تحديث 360 Hz. وتعد فارة Razer من بين الإصدارات المميزة بالإستجابة السريعة وقدرات تتبع مذهلة، ومعدل منخفض في تأخير الإستجابة.

تصميم Razer Viper 8K Hz

تتميز فارة بقياسات 4.99 إنش في 2.27 إنش في 1.49 إنش، مع وزن 71 جم، لذا تأتي الفارة بوزن أثقل إلى حد ما من الإصدار الأصلي من فارة Viper، حيث يدعم الكابل المميز بسماكة أكبر إستيعاب معدل الإقتراع الأعلى 8000 Hz.

كما يتميز كابل Speedflex بتصميم مقاوم بشكل أكبر ليدعم السحب بشكل جيد، كما يأتي بتصميم أقوى من DeathAdder V2 Mini، أيضاً يعد وزن الفارة أقل من إصدارات منافسة مثل MSI Clutch GM30.

أيضاً تدعم فارة Viper 8K Hz التحريك بسلاسة أكبر، ويدعم تصميم قاعدة الفارة الحركة السلسة أيضاً، حيث تأتي بمنزلق إضافي في القاعدة، يدعم التحكم بتجربة تحاكي Roccat Burst Pro، إلا أن Razer DeathAdder V2 Mini المميزة بالوزن الخفيف تدعم الحركة والتحكم بسهولة أكبر.

وتتميز فارة Viper 8K Hz بتصميم متماثل في الجهتين اليمنى واليسرى، مع اثنان من الأزرار في كل جهة، لكن قد لا يحتاج اللاعبين إلى كافة الأزرار الجانبية غالباً، حيث يؤدي الضغط على الأزرار في الجانب الأيمن على الضغط على اليد بتجربة غير مريحة للمستخدم.

أيضاً من المتوقع أن يجد المستخدمين تجربة أفضل عند إستخدام الفارة بأطراف الأصابع، لكن قد يواجه المستخدمين ذوي القبضة الكبيرة مشكلة في النقر على الأزرار في الجانب الأيمن عن طريق الخطأ.

من جانب أخر تتميز الفارة بإرتفاع 1.49 إنش، وهو إرتفاع أقصى نقطة في منتصف الفارة، أيضاً لا يعد إرتفاع Viper 8K Hz الإرتفاع المثالي للمستخدمين لراحة اليد.

كما تأتي فارة Viper 8K Hz بعدد 7 من الأزرار القابلة للبرمجة، مع الأزرار الجانبية، أيضاً تدعم الفارة النقر بالجانب الأيمن، مع عجلة التمرير في الجزء العلوي، ومفتاح CPI على الجانب السفلي، وهو موقع سيؤدي إلى إبطاء عمليات الضبط أثناء التمرير، إلا أن الأزرار الإضافية ستدعم إعادة برمجة هذه المهام بسلاسة.

أيضاً يدعم هذا التصميم تفادي تغيير CPI عن طريق الخطأ أثناء اللعب، كما تدعم الفجوة المميز بالتصميم الأملس إلى أسفل عجلة التمرير راحة الأصبع الأوسط أثناء اللعب.

وتعد المقابض الجانبية في Viper 8K Hz من بين أفضل المواصفات في الفارة، حيث تأتي مدمجة في هيكل الفارة، كما تتميز بتصميم قوي ومطاطي، كما تدعم عجلة التمرير العمل عن طريق اللمس، وتتميز أيضاً بتصميم مطاطي ونتوء صغير، أيضاً تقتصر إضاءة RGB على واجهة الفارة.

إختبار معدل الإقتراع 8000 Hz في الفارة

قدمت Viper 8K Hz في الإختبارات ميزة التخصيص 20000 CPI، وسرعة قصوى تصل إلى 650 إنش في الثانية، كما تصل إلى أقصى تسارع 50 جرام، أيضاً عند إختبار الفارة ومقارنتها مع فارة Razer DeathAdder V2 Mini وRoccat Burst Pro، حيث تظهر المؤشرات في Addder V2 Mini و Burst Pro متقاربة من بعضها البعض في جهتي اليمين واليسار، إلا أن المؤشرات تنتشر في الأعلى والأسفل.

بينما تأتي المؤشرات في فارة Viper 8K Hz بتوسع أكبر، كما تظهر بوضوح في في الجانبين الأيمن والأيسر، أيضاً مع معدل 8000 Hz تم تحديث موضع المؤشر بشكل متكرر على الشاشة.

أيضاً في حالة تحريك الفارة بآداء سريع في مسافة من 1-1.5 إنش، باستخدام DeathAdder V2 Mini و Burst Pro ظهرت بعض الفجوات بين مسار السهم، بينما تختفي هذه الفجوات مع فارة Viper 8K Hz.

من جانب أخر لن يواجه المستخدم مشكلة في معدل الإقتراع 8000 Hz مع منصة Windows، بينما يمكن لبرنامج Razer Synapse أن يدعم خفض معدل الإقتراع125 أو 500 أو 1000 أو 2000 أو 4000 هرتز.

آداء Viper 8K Hz في الألعاب

تقدم Razer الفارة بمعدل إقتراع مرتفع مع مستشعر Focus+ الذي يدعم معدل الإقتراع المرتفع، كما تدعم الفارة حتى 20000 CPI، أيضاً صمم هذا المستشعر لدعم سرعة 650 IPS و50 جرام من التسارع، وهي ترقية جديدة للإصدار الأصلي من Viper.

أيضاً ستقدم Viper 8K Hz آداء سريع وسلس بشكل عام في الألعاب، حيث قدمت مع خفض الإعدادات إلى معدل منخفض للإطارات دعمت ما يصل إلى 339 إطارًا في الثانية مع الحركة المنخفضة، ومع ضبط اللعبة عند 240 ثانية، إنخفض المعدل إلى 212 إطارًا في الثانية.

لذا يمكن للفارة أن تعمل على إرسال البيانات إلى جهاز الحاسب بآداء أسرع عند اللعب المباشر، أيضاً تأتي فارة Viper 8K Hz بالجيل الجديد من المفاتيح الضوئية المميزة للأجيال السابقة من فارة Viper، إلا أن الجيل الجديد من المفاتيح يأتي بشكل ملموس أكثر.

أيضاً تتميز فارة Viper 8K Hz بتجربة أفضل وأسهل في النقر على المفاتيح التي تتميز بتصميم أخف ومستوى أقل في الصوتيات.

المميزات والبرمجيات

يأتي Focus+ أيضاً في فارة Viper 8K Hz ببعض المميزات المتطورة، حيث تعمل تقنية Motion Sync على تحسين إستجابة المستشعر لتعزيز عملية التتبع، كما يدعم المستخدم في تعيين بداية التعقب في الفارة أو مسافة الإنطلاق لدعم إبقاء الفارة في مسافة منخفضة لمنع إنحراف المؤشر.

كما تأتي الفارة بميزة التتبع الذكي الذي سيدعم معايرة لوحة اللمس في الفارة للحصول على دقة أعلى للإنطلاق، كما تأتي برمجيات Synapse مثبتة مسبقاً.

يمكن أيضاً تحديد معدل الإقتراع عن طريق البرمجيات، كما سيدعم Synapse برمجة جميع أزرار الفارة عدا النقر إلى اليسار، كما يمكن تعيين مهام ثانوية للأزرار الأخرى القابلة للبرمجة، كما تدعم البرمجيات تحديد مراحل CPI، حيث تتراوح الإعدادات بين 2 أو 3 أو 4 أو 5 مراحل مع مؤشر ضوئي يتيح تحديد المرحلة.

كما يمكن لبرمجيات Synapse تحديد عدد 5 من مراحل من ملفات التعريف على ذاكرة الفارة، كما تأتي إعدادات RGB بشكل محدود تدعم الإستخدام عبر فتح البرنامج، حيث يمكن ضبط البرنامج للتشغيل التلقائي في الألعاب، ويمكن التحكم في السطوع، وتفاعل الإضاءة، ويمكن تخصيص مؤثرات في Chroma Studio.

الخاتمة

يأتي معدل الإقتراع 8000 Hz في فارة Razer Viper 8K Hz بإستجابة سلسلة وسريعة، إلا أنه يحتاج إلى جهاز متطور مع شاشة تدعم معدل تحديث مرتفع للإستفادة من مميزات الفارة لذا تظهر بوضوح في معدل 300 Hz، كما تحتاج الفارة إلى كرت شاشة قوي.

أيضاً يصعب إستخدام الأزرار الجانبية للفارة، كما سيواجه المستخدمين صعوبة في تصميم الفارة لأصحاب قبضة اليد الكبيرة بشكل خاص، بينما تتميز النقرات بآداء أسرع، يأتي مستشعر Viper 8K Hz بترقية جديدة، مع معدل إقتراع أعلى للفارة وسعر 80 دولار.

0.00 تكشف فارة Razer Viper 8K Hz المخصصة للألعاب عن تأثير معدل الاقتراع البالغ 8000 هرتز لتحسين تتبع حركات الفارة السريعة مع الإعدادات القوية للجهاز، إلا أن الفارة تتضمن بعض العيوب في التصميم مثل موقع الأزرار الجانبية 8.0/10 الإيجابيات تدعم الفارة حركة أكثر سلاسة على الشاشة

الكثير من الأزرار التي تدعم البرمجة

لا يرتفع سعر الفارة مع معدل 8000 Hz السلبيات تعارض معدل الإقتراع بعض الأحيان

تتطلب إيقاف Adaptive-Sync

صعوبة إستخدام الأزرار الجانبية الأربعة

لا تتوافق مع قبض اليد

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