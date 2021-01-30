GeForce Now من إنفيديا تصل إلى متصفح كروم

دبي - يزن راشد - أطلقت شركة إنفيديا الإصدار 2.0.27 من خدمة بث الألعاب GeForce Now مع دعم تجريبي لمتصفح الويب كروم عبر نظامي التشغيل ويندوز و macOS، مما يوفر الألعاب الكثيفة الموارد لأجهزة الحواسيب المحمولة والأجهزة الأخرى التي ربما لم تكن قوية لتشغيلها بمفردها.

وتمتلك GeForce Now تطبيقات لأجهزة ويندوز وأندرويد، لكنها توسعت لتشمل جمهورًا أوسع من خلال إطلاق تجريبي لأجهزة كروم بوك في شهر أغسطس من عام 2020.

وتابعت إنفيديا ذلك من خلال حل بديل لتطبيق الويب يتيح لك بث الألعاب من خلال متصفح سفاري عبر أجهزة iOS متجاوزة App Store.

ومن الناحية النظرية، يمكن الآن لأي شخص لديه متصفح كروم بدء البث عن طريق التوجه إلى موقع الخدمة وإنشاء حساب، حتى عبر جهاز حاسب محمول ضعيف.

ويسرد سجل التغيير من إنفيديا أيضًا بعض التغييرات الأخرى لجعل الخدمة أكثر فائدة ضمن المتصفح، مثل: إنشاء اختصارات سطح المكتب المخصصة لألعابك وطريقة جديدة لمشاركة الروابط، التي يمكن أن تنقل صديقك مباشرة إلى اللعبة.

واستخدمت الشركة إطار عمل WebRTC لتحسين تجربة المتصفح لتشعر قدر الإمكان بأن التجربة قريبة من تجربة التطبيق الأصلي.

ومثل Google Stadia و Amazon Luna، فإن GeForce Now هي في الأساس جهاز حاسب في السحابة تستأجره لبث ألعابك.

ويمكنك استخدام الفأرة ولوحة المفاتيح ولوحة الألعاب وسماعة الرأس اللاسلكية أثناء اللعب، وتجدر الإشارة إلى أن Microsoft Edge غير مدعوم حاليًا، وذلك بالرغم من أنه متصفح قائم على مشروع Chromium الآن.

وتحتوي الخدمة على تكامل Steam، لذا يمكنك إلغاء قفل ألعاب الحاسب التي قد تمتلكها للبث عبر الخدمة، لكن لا تعمل جميع الألعاب لأن المطورين يجب عليهم الاشتراك.

ولم يكن الكثير من المطورين راضين عن ذلك لأن الخدمة تسمح للاعبين ببث الألعاب دون إذن مع السماح لإنفيديا بالربح من العضوية الشهرية.

وبالرغم من أن منافستها Google Stadia لديها مكتبة أصغر من الألعاب المنسقة بدقة، إلا أنها يمكن أن تقدم غالبًا صورة أوضح ودقة أعلى من خدمة إنفيديا.