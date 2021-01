Model S تنتقل تلقائيًا بين الوقوف والرجوع والقيادة

دبي - يزن راشد - يتضمن نموذج Model S المعاد تصميمه من شركة تيسلا على ميزة غير تقليدية تتمثل في إمكانية الانتقال التلقائي بين الركن والرجوع والقيادة أو PRND، حيث هناك خيار لتغيير أوضاع القيادة عبر الشاشة التي تعمل باللمس.

وقال ماسك عبر No more stalks. Car guesses drive direction based on what obstacles it sees, context & nav map. You can override on touchscreen. — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021 : تخمينات السيارات تقود الاتجاه بناءً على العقبات التي تراها والسياق وخريطة التنقل، وبعد أن تقود سيارتك دون استخدام عصا PRND لبضعة أيام، يصبح من المزعج للغاية العودة واستخدام ناقل الحركة، ويمكنك تجاوزه عبر شاشة اللمس.

وتتوسع وثيقة تيسلا الداخلية قليلاً حول ما يعنيه ماسك بالتخمينات، حيث تقول: تستخدم Model S مستشعرات المرشد الآلي لتحديد أوضاع القيادة المقصودة بذكاء وتلقائية وتحديدها.

وتضيف: إذا كانت مقدمة السيارة تواجه حائط المرآب، فإنها تكتشف ذلك، وتنتقل تلقائيًا إلى وضع الرجوع للخلف بعد أن يضغط السائق على دواسة الفرامل، ويلغي هذا خطوة أخرى لسائقي السيارة.

وتتناسب الفكرة العامة وراء القرار مع روح التقنية التي تؤيدها تيسلا المتمثلة في القضاء على الخطوات الإضافية غير الضرورية.

ولن تكون عواقب محاولة أتمتة PRND واضحة حتى يبدأ الناس باستلام شحنات هذه السيارة الجديدة، التي من المفترض أن تحدث في غضون أسابيع.

وتلاعبت شركات صناعة السيارات بشكل وموقع محددات وضع القيادة لسنوات، وتم تمكينها من خلال ظهور ناقل الحركة الأوتوماتيكي والقدرة على تغيير الأوضاع عبر البرنامج.

وتخلت العديد من الشركات عن ساق عجلة القيادة الكلاسيكية لصالح مقبض عبر لوحة القيادة أو وحدة التحكم المركزية أو الأزرار المادية المنفصلة.

وحاولت شركات أخرى مزج الأجهزة والبرامج، لكنها لم تنجح، حيث كان على شركة فيات كرايسلر أن تستدعي أكثر من مليون سيارة Jeeps و Dodges و Chryslers لأن الواجهة – التي تضمنت ذراعًا وزرًا يعودان دائمًا إلى المركز – تسببت في حدوث ارتباك كافٍ لدرجة أن بعض الأشخاص قد دهستهم سياراتهم.

وتعد إزالة عصا PRND التي ظهرت في Model S جزءًا من إصلاح أوسع للتصميم الداخلي لتلك المركبة، لكنها ليست الوحيدة التي تثير نقاشًا حول السلامة.

وتخلت تيسلا عن عجلة القيادة الدائرية لصالح عجلة على شكل حرف U، وهو قرار جذب اهتمام الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، وهي الجهة التنظيمية الفيدرالية لسلامة السيارات.