تكنولوجيا: شاومي تقدم هاتف Mi 11 Pro قريباً بقدرة بطارية 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي خلال الفترة القادمة للإعلان الرسمي عن هاتف Mi 11 Pro، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن دعم الهاتف لبطارية بقدرة 5000 mAh.

جاءت أحدث التسريبات اليوم حول هاتف Mi 11 Pro عبر مصادر داخلية من شركة شاومي، الذي أكد على قدرة البطارية في هذا الإصدار.

وتشير التسريبات التي جاءت على Weibo إلى أن هاتف Mi 11 Pro يأتي بتقنية شحن سريع، مع قدرة بطارية 5000 mAh، وهي قدرة أعلى من هاتف Mi 10 Ultra الذي أطلق العام الماضي.

أيضاً من المتوقع أن يدعم الهاتف تقنية شحن سريع بقدرة 120W، وهي نفس قدرة الشحن التي قدمت لهاتف Mi 10 Ultra، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد إطلاق الهاتف خلال الفترة القادمة.

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