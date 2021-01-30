تكنولوجيا: مراجعة لوحدة تحكم Razer Wolverine V2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Razer وحدة التحكم السلكية Wolverine V2 في شهر نوفمبر من عام 2020، وتعتبر هذه الوحدة ترقية لوحدة تحكم Wolverine TE التي تم إطلاقها في 2017. وتأتي Wolverine V2 مزودة بأزرار إضافية لتناسب اللاعبون والألعاب المتطورة الحديثة، وهي مصممة لأجهزة Xbox X وXbox S والحواسب المكتبية.

إليكم مراجعة سريعة لوحدة تحكم Razer Wolverine V2:

التصميم

تتميز وحدة تحكم Wolverine V2 بتصميم أنيق، وهي تأتي بوزن 275 جرام وأبعاد 6.31 × 4.5 × 2.25 بوصة، وبالتالي تعد أثقل من DualSense وأخف من وحدة تحكم Xbox X.

من الجهة الأمامية، تم تحديد الجوانب بخطوط خضراء، في حين تأتي المقابض مطلية بمواد مطاطية سميكة مما تجعل وحدة التحكم مريحة جدًا في الاستخدام.

بالنسبة للأزرار، فيوجد 21 زر على وحدة التحكم، بما في ذلك زر Share الجديد والذي رأيناه في وحدة تحكم Xbox X، وأزرار X، A، Y وB. بالإضافة إلى زر عدم المزج بين صوت اللعبة وأصوات المحادثات، وزر Menu، والـ D-Pad مع أزرار RB، LB، RT وLT. وهناك أيضًا زران قابلان للبرمجة من الأعلى وهم M1 وM2.

الأداء

تتميز وحدة التحكم بخاصية Mecha-Tactile الميكانيكية والمتواجدة على كل الأزرار، والتي تتحمل ما يصل إلى ثلاثة ملايين نقرة ومسافة الحركة القصيرة، وبالتالي فإن وحدة التحكم هذه تمتاز بأنها أسرع في تنشيط الأزرار بنسبة 35% مقارنة بالمفاتيح التقليدية.

وينتج عن هذه الخاصية أصوات مرضية جدًا في كل مرة عند الضغط عليها، شبيهة بأصوات لوحة المفاتيح الميكانيكية.

وبالنسبة لأزرار M1 وM2، فيمكن تخصيصهما من خلال تطبيق Razer Controller Setup للـ Xbox، ويمكن تخصيص زري Menu وView من خلال التطبيق كذلك.

أما عن الأداء، فإن Wolverine V2 تمنحك تجربة ممتعة ومريحة جدًا مع الألعاب، فلن تشعر بأي تعب بيدك مهما استغرقت وقتًا طويلًا في اللعب. وإحدى أهم ميزات وحدة التحكم هي ميزة المقابض الحساسة، والتي تعمل بشكل مشابه لـ HyperShift على فارات Razer، إذ تسمح لك بزيادة أو تقليل حساسية الـ Analog بضغطة زر مُعيَّن.

السعر

تتوفر وحدة تحكم Wolverine V2 بسعر 99.99 دولار أمريكي.

0.00 تعتبر وحدة تحكم Razer Wolverine V2 بديل سلكي قوي لوحدة تحكم Xbox X/S، فبالإضافة إلى أنها مريحة لليد، تقدم وحدة التحكم خاصيات وتقنيات متطورة جدًا لتتناسب مع جميع الألعاب المتطورة وتضيف إلى تجربة اللعب. 8.0/10 الإيجابيات تصميم أنيق ومريح لليد

خاصية Mecha-tactile الرائعة

تعمل بشكل رائع مع أجهزة Xbox والحواسب

سرعة استجابة عالية السلبيات تفتقر إلى اتصال بلوتوث

غير قابلة للاستخدام اللاسلكي

تفتقر إلى شريط RGB حول زر Xbox الرئيسي

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