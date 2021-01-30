هل تنام أثناء المشاهدة؟.. «نتفليكس» تختبر ميزة جديدة من أجلك

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكت وسائل إعلامية أن منصة "نتفليكس" الرقمية الأمريكية بدأت في اختبار ميزة جديدة، وهي "مؤقت خاص بالنوم".

وتختبر "نتفليكس" الميزة الجديدة حالياً على تطبيقها لأندرويد، والتي في حال تشغيلها سيكون المستخدم قادر على تحديد وقت محدد يعمل به التطبيق قبل أن يتوقف عن العمل تلقائياً من أجل النوم.

وبحسب موقع "ذا فيرج"، فإن المدة التي يحددها التطبيق تتراوح ما بين 15 أو 30 أو 45 دقيقة.

وأضاف الموقع أن الميزة الجديدة ستكون مرضية للغاية لمستخدمي "نتفليكس" الذين اعتادوا مشاهدة حلقة أو اثنتين من أحد المسلسلات قبل الخلود إلى النوم، كما أنها ستكون مفيدة لمن ينامون أثناء مشاهدة "نتفليكس"، إذ ستساعدهم على تجنب الاستيقاظ دون انخفاض شحن البطارية على أجهزتهم.

وطرحت "نتفليكس" ميزة "مؤقت النوم" حالياً على عدد محدود من المستخدمين في سبيل التجربة، وفي حال أن لاقت استحساناً كبيراً فقد تطرحها على أجهزة أخرى.

يشار إلى أنه تحتوي الكثير من التطبيقات الأخرى على "مؤقت نوم"، بما في ذلك التطبيقات التي تركز على الأغاني والملفات الصوتية، مثل "سبوتيفاي" و"بوكيت كاستس" و"باندورا".