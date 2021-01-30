تكنولوجيا: مراجعة لسماعات Razer Kaira اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Razer سماعات الرأس اللاسلكية Razer Kaira في شهر ديسمبر من العام الماضي إلى جانب Razer Kaira Pro، واستهدفت الشركة فئة الألعاب واللاعبون مع هذه السماعات إذ أنها تقدم مجموعة قوية من الميزات لتكون جزء لا يتجزأ من تجربة Xbox.

إليكم مراجعة سريعة لسماعات Razer Kaira اللاسلكية:

التصميم

تتشابه Razer Kaira مع Razer Kaira Pro بشكل كبير من ناحية التصميم، فهي مصنعة من البلاستيك بالكامل مع وسائد مصنعة من الرغوة المرنة مغطاة بشبك سلكي تمامًا مثل طراز Pro وسماعة BlackShark V2.

وتأتي السماعة بوزن خفيف وثابت على الرأس، كما أن مفصلاتها تميل بشكل سلس وتدور لوضعها بشكل مسطح، بحيث تناسب جميع أوضاع وأشكال الرأس.

تأتي السماعات بميكروفون مدمج غير قابل للإزالة، كما أنها تتميز بمجموعة من الأزرار لتمنحك التحكم الكامل. فعلى سماعة الرأس اليسرى، يوجد زر الطاقة وأزرار التحكم بمستوى الصوت، ومفتاح كتم صوت الميكروفون.

في حين تتضمن سماعة الرأس اليمنى زر للإقران وزر للتحكم في توازن صوت اللعب والمحادثات.

الصوت والأداء

توفر Razer Kaira سرعة استجابة متطابقة تقريبًا لـ Razer Kaira Pro، مما يجعلها مناسبة بشكل كبير للألعاب. ليس ذلك فحسب، فإن السماعات مناسبة أيضًا لعشاق الموسيقى، إذ أن صوت الـ Bass يبدو أعلى العادي وهذا يسمح لك بالسماع لجميع تفاصيل الأغنية بشكل أدق.

ومع الألعاب، ستتمكن من سماع جميع الأصوات المحيطة باللعبة بما في ذلك أصوات الانفجارات وطلقات النار البعيدة، وكذلك أصوات الركض والخطي، وذلك بفضل سرعة الاستجابة العالية.

وعلاوةً على ذلك، توفر Razer Kaira ميزة عزل تفوق المعتاد، والتي ستساعد في عزل الضوضاء المحيطة بنسبة معقولة، مع ذلك لن تعطي مفعول كبير مع البيئات الصاخبة.

تتوافق السماعات مع أجهزة Xbox X/S وأجهزة الحواسب المكتبية الداعمة لنظام Windows Sonic.

جدير بالذكر أن السماعات لا تدعم اتصال Bluetooth، فهي تعتمد التكنولوجيا اللاسلكية الخاصة بـ Xbox بدلاً من ذلك.

وبالنسبة لأداء الميكروفون، فيتم تقليل التركيز على صوت نبرات الـ Bass، ولكن ليس بالدرجة التي تتبعها معظم ميكروفونات سماعات الألعاب الأخرى.

البطارية

وفقًا لـ Razer، فإن سماعات Kaira Wireless يمكن أن تستمر في العمل حتى 15 ساعة بعد الشحنة الواحدة. ولكن تشير الاختبارات إلى أنها تدوم حتى 21 ساعة و 39 دقيقة.

السعر

تأتي Razer Kaira بسعر 99.99 دولار أمريكي.

0.00 تعتبر Razer Kaira سماعة رأس لاسلكية مصممة خصيصًا للألعاب، وبفضل متانتها وتصميمها المريح وميزاتها الرائعة، فهذا يجعلها تنافس العديد من سماعات الألعاب اللاسلكية بالسوق بجدارة. 7.0/10 الإيجابيات تعتمد على تقنية Xbox اللاسلكية

ميكروفون جيد

بطارية جيدة السلبيات لا تدعم اتصال Bluetooth

صوت الـ Bass عالي

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