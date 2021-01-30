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تكنولوجيا: رصد هاتف Black Shark 4 في TENAAبحجم شاشة 6.67 إنش

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق قريباً إصدار جديد من الهواتف المخصصة للألعاب من علامة Black Shark التجارية، ولقد رصد هاتف Black Shark 4 بالفعل في TENAA بحجم شاشة 6.67 إنش مع بعض التفاصيل الأخرى لمواصفات الهاتف.

أكدت المواصفات التي ظهرت في قاعدة بيانات TENAA حول Black Shark 4، على أن الهاتف ينطلق بنموذج رقمSHARK KSR-A0، ونظام تشغيل Android 11، كما يضم شاشة مميزة بحجم 6.67 إنش، والتي تتميز بدقة 2400 في 1080 بيكسل وفقاً لتسريبات سابقة من منصة جوجل بلاي.

كما كشفت التسريبات عن أن هاتف Black Shark 4 يأتي قريباً بقدرة بطارية 4500 mAh، أيضاً يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

أيضاً أوضحت تسريبات TENAA أن الهاتف يأتي بسماكة 10.3مم، كما يدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G، وفي تسريبات أخرى رصدت في منصة جوجل بلاي كشف عن دعم هاتف Black Shark 4 لذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ومن المتوقع أن يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 888.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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