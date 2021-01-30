مصر تستعد لإطلاق القمر الصناعي «نيكست» في ديسمبر 2021

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن محمد القوصي، رئيس الوكالة الفضائية المصرية، أن مصر تستعد لإطلاق قمر صناعي في شهر ديسمبر من العام 2021، بالإضافة إلى مشاريع هامة ترسخ ثقافة علوم الفضاء في البلاد.

وأكد القوصي، في تصريحات لـ "وكالة أنباء الشرق الأوسط" اليوم السبت، أن مصر لديها خطة طموحة تهدف إلى "بناء النظم الفضائية، والبنية التحتية، والقدرات البشرية، وتقوية العلاقات الفضائية الدولية، واستكشاف الفضاء، ووضع قانون الفضاء المصري".

وأوضح القوصي أن طموحات مصر في مجال علوم الفضاء أكبر من مجرد الاكتفاء بالأقمار الصناعية الـ 5 التي تمتلكها حاليا في المدارات الفضائية بل قررت القاهرة، بالتعاون مع الشركاء الألمان والصينيين، إطلاق أقمار جديدة، أولها قمر للاستشعار عن بعد والبحث العلمي بوزن 65 كلغ في شهر ديسمبر من العام الجاري، وثان في مارس 2022 من نوع "نانو سات" لرصد التغيرات المناخية، وثالث في شهر سبتمبر من العام ذاته "يستخدم في تطبيقات الاستشعار بدقة تصويرية 2م"، بعد أن أكملت وكالة الفضاء المصرية تصميمه بالتعاون مع الصين.

وعن الأهداف التي تنوي مصر تحقيقها خلال السنوات المقبلة، قال القوصي: "افتتاح مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية" بحلول الأسبوع الأخير من سبتمبر 2022 كأحد فروع "المدينة الفضائية"، الجاري بناؤها، في أول إنجاز من نوعه عربياً، على أن تتوصل مصر لاحقاً إلى إنتاج الأقمار الصناعية محلياً وبكفاءات مصرية خالصة.

وأشار رئيس وكالة الفضاء المصرية إلى أن للقاهرة مشروع تعاون مع إفريقيا في هذا المجال، بدعم الاتحاد الإفريقي، وبمشاركة 5 دول إفريقية، هي كينيا وأوغندا وغانا والسودان ونيجيريا، لإطلاق قمر صناعي مشترك أطلق عليه اسم "قمر التنمية الإفريقي".