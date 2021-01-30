تكنولوجيا: سامسونج تؤكد رسمياً تطوير شاشات قابلة للتدوير وأخرى تدعم الإنزلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت العملاق الكوري في تصريحات رسمية على بدء تطوير شاشات جديدة بتصميم يدعم التدوير وأخرى بتصميم يدعم الإنزلاق، والتي تحاكي الشاشات التي كشفت عنها LG في فعاليات CES 2021 السابقة.

كشف Choi Kwon-young نائب رئيس شركة Samsung Display بعد الإعلان الرسمي عن تقرير الشركة المالي، عن خطط الشركة هذا العام لإطلاق شاشات قابلة للتدوير وأيضاً قابلة للإنزلاق.

وتشير التوقعات إلى أن سامسونج ستقدم الشاشات القابلة للتدوير للمرة الأولى هذا العام في أحد إصدارات الشركة من الهواتف الذكية، إلا أن سامسونج لم تؤكد هذه التفاصيل بشكل رسمي.

من جانب أخر تحرص سامسونج على تطوير خط إنتاجها من الهواتف القابلة للطي وأيضاً إصدارات الشركة من الهواتف المميزة بتصميم صدفي، لذا من المتوقع أن تقدم التقنيات الجديدة في تصميم الشاشات في جيل جديد من هواتفها القابلة للطي.

أيضاً تعمل سامسونج على إعتماد تقنيات جديدة في تطوير الهواتف الذكية، والتي تتصمن تقنية معدل التحديث المتغير، إلى جانب شاشات OLED التي تدعم إستهلاك أقل للطاقة، وهي تقنيات تدعم العملاق الكوري في الإستمرار كأحد أفضل الشركات المطورة لشاشات OLED حتى الآن.

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