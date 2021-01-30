تكنولوجيا: Motorola تستعرض تقنيتها الخاصة للشحن اللاسلكي عن بعد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Motorola مقطع فيديو مؤخراً تستعرض من خلاله آداء تقنيتها الخاصة للشحن اللاسلكي عند بعد، والتي تدعم شحن الهواتف الذكية عن بعد من مسافة تصل إلى متر تقريباً.

إستعرضت موتورولا رؤيتها الخاصة لتقنية الشحن اللاسلكي عن بعد، والتي كُشِف عنها في مقطع فيديو بعد إطلاق شاومي تقنية Mi Air Charge.

وتؤكد علامة Motorola التجارية التابعة للعملاق الصيني لينوفو، على أن تقنية الشحن اللاسلكي عند بعد المطورة من الشركة، ستدعم شحن الهواتف الذكية من مسافة متر تقريباً، شرط ألا يعترض أي عائق المسافة الفاصلة بين الشاحن والهاتف.

كما أكد مقطع الفيديو على إختبار التقنية مع اثنان من هواتف Motorola Edge، حيث تم شحن الهاتفين من مسافة 80 سم، و100 سم، كما تتم عملية الشحن مباشرة، إلا أنها تنقطع عند وضع أي عائق بين الشاحن والهاتف.

وتعرف تقنية الشحن اللاسلكي الجديدة من موتورولا ب”Motorola One Hyper”، كما تختلف عن تقنية شاومي حيث ترتكز على معايير تقنية Qi إلا أنها تأتي بتحسينات، حيث تدعم شحن حتى 7 من الهواتف الذكية في نفس الوقت، إلا أن Motorola لم تقدم تفاصيل عن قدرة الشحن في هذه التقنية.

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