تكنولوجيا: شاومي تكشف عن Mi Air Charge للشحن اللاسلكي عن بعد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شاومي مؤخراً النقاب عن تقنيتها الجديدة للشحن اللاسلكي Mi Air Charge الذي يدعم شحن الهواتف الذكية عن بعد بقدرة 5W.

تأتي تقنية شاومي الجديدة للشحن اللاسلكي Mi Air Charge بميزة دعم شحن عدة أجهزة في نفس الوقت من مسافة عبر الغرفة، حيث يمكن إعادة شحن الهاتف الذكي أثناء الإستخدام.

ويتميز Mi Air Charge بحجم كبير، كما يدعم شحن الهواتف الذكية بقدرة 5W، أيضاً يتميز الشاحن اللاسلكي بعدد 5 من الهوائيات المدمجة، لتحديد موقع الهاتف الذكي بدقة لبدء الشحن، أيضاً تأتي مرحلة نظام التحكم الذي يتكون من 144 من الهوائيات التي تعمل على نقل حزمة الموجات المميزة بعرض ملليمتر بشكل مباشر إلى الهاتف.

أيضاً أكدت شاومي على أن تقنية الشحن اللاسلكي لا تحاكي معايير Qi، حيث تعمل هوائيات الهاتف الذكي على تحويل إشارة الموجات التي يتم إستقبالها من الشاحن اللاسلكي، ومن تحويل الإشارة إلى موجات كهربائية.

ومن المقرر وفقاً لتصريحات شاومي أن تتوافق تقنية الشحن اللاسلكي Mi Air Charge لاحقاً في دعم شحن الساعات الذكية أو سوارات اللياقة البدنية، وغيرها من الأجهزة التي تدعم الشحن اللاسلكي.

يذكر أن شركة شاومي لم تحدد موعد لإطلاق Mi Air Charge للأسواق، أيضاً لم تكشف الشركة عن مستوى التسعير، إلا أن التوقعات تشير إلى أن التقنية ستنطلق بسعر مرتفع للأسواق.

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