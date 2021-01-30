تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن عدسات تدعم التكبير بكفاءة أعلى في Xperia 1 III

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن تفاصيل تصميم هاتف سوني القادم Xperia 1 III الذي يظهر بعدسات تدعم التكبير بكفاءة أعلى.

نشرت الصور ثلاثية الأبعاد لهاتف Xperia 1 III مؤخراً عبر OnLeaks، حيث تستعد سوني لدعم هذا الإصدار بميزة التكبير الأكثر كفاءة وبمستوى أفضل، كما تكشف التسريبات المصورة عن تصميم الكاميرة الذي يحاكي إلى حد كبير تصميم الكاميرة في الإصدار السابق.

ويختلف تصميم الكاميرة في هاتف Xperia 1 III المرتقب في الكاميرة التي تظهر في الجزء السفلي، حيث تأتي الكاميرة بتصميم مربع مع عدسات periscope.

ولقد قدمت سوني في الإصدارات الماضية كاميرة تدعم التكبير بعدسات telephoto تقليدية، مع تكبير بصري بين 2 إلى 3 مرات، بينما تتيح كاميرة periscope في الإصدار القادم ترقية ميزة التكبير حتى 5 مرات أو أكثر دون أن تنخفض جودة العرض في الصورة.

أيضاً أضاف تقرير OnLeaks أن هاتف Xperia 1 III يأتي بميزة الإتصال بشبكات 5G، لذا من المتوقع أن ينطلق الهاتف في سوق الولايات المتحدة خلال الفترة القادمة بميزة دعم شبكات 5G.

كما تشير التوقعات أن هاتف Xperia 1 III ينطلق بحجم شاشة 6.5 إنش بحواف نحيفة، مع أبعاد 21: 9، كما يضم الهاتف مدخل للسماعت 3.5مم، مع فتحة لبطاقة microSDXC.

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