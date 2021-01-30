أبل تزيح أمازون عن عرش أغلى العلامات التجارية في 2020

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 يناير 2021 10:16 صباحاً - تمكنت شركة أبل من التربع على عرش العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم لعام 2020، للمرة الأولى في 5 سنوات .

شركة تصنيع الهواتف والأجهزة التكنولوجية الأمريكية الشهيرة حققت هذا الإنجاز على حساب شركة أمازون التي احتلت قمة العلامات التجارية في 2019، وفق تقرير براند فاينانس جلوبال 500، والذي يصنف أقوى 500 علامة حول العالم.

وبلغ إجمالي قيمة العلامات التجارية العشرة الأغلى في العالم أكثر بقليل من 1.336 تريليون دولار بنهاية 2020.

وخلال العام الماضي لعبت جائحة كورونا دورا مهما في تحديد قيمة العلامات التجارية، إذ استفادت شركات التكنولوجيا لا سيما متاجر التجزئة عبر الإنترنت من تنامي المبيعات الإلكترونية وسط مكوث الناس في منازلهم خلال فترات الحظر، مثل أمازون وول مارت.

كما أن الشركات التي تمكنت من تنويع باقة منتجاتها وخدماتها ارتفعت قيمتها مثل أبل التي توسعت في الخدمات الرقمية وخدمات الاشتراكات.

الأمر ذاته حققته علامة شركة تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية، والتي كانت العلامة الأسرع نموا بين نظرائها في العالم، حيث قفزت بمقدار 158% لتسجل 32 مليار دولار، بفضل التوسع في الإنتاج واختراق أسواق جديدة وتحقيق مبيعات قياسية ناهزت 499.5 ألف سيارة.

كما أن شركات التكنولوجيا المبتكرة حققت أداء جيدا مثل وي تشات، ومايكروسوفت، وسامسونج.

على الجانب الآخر، تضررت قطاعات أخرى بسبب الوباء، على رأسها الطيران في ظل قيود السفر بين البلدان، ما أدى إلى وجود علامات 6 شركات طيران ضمن العلامات العشرة الأسرع هبوطا في 2020، وهي أمريكان إيرلاينز، وبوينج، ودلتا، ويونايتد إيرلاينز، وإيرباص، وسافران.

ونستعرض الآن ترتيب أعلى 10 علامات من حيث القيمة في العالم خلال 2020، والتي تتزعمها أبل بقيمة 263.37 مليار دولار حيث ارتفعت بنحو 87.4%. جاءت في الترتيب الثاني أمازون والتي نمت بنسبة 15.1% لتسجل 254.18 مليار دولار، لتسبق علامة عملاق التكنولوجيا جوجل والتي بلغت قيمتها 191.21 مليار دولار بزيادة 1.4%.

وحلت مايكروسوفت في المرتبة الرابعة بعد أن ارتفعت بمقدار 20% لتصل إلى 140.43%، وتظهر كوريا الجنوبية في القائمة عبر علامة سامسونج التي احتلت المركز الخامس بقيمة بلغت 102.62 مليار دولار، والتي ارتفعت بواقع 8.6% العام الماضي.

أما وول مارت فجاءت في الترتيب السادس بقيمة 93.18 مليار دولار مسجلة ارتفاعا بنحو 20.2%، لتسبق علامة فيسبوك التي نمت في حدود 2.1% لترتفع قيمتها إلى 81.47 مليار دولار.

وتدخل العلامات الصينية قائمة العشرة الكبار عبر البنك الصناعي والتجاري الصين “’آي سي بي سي”، والتي رغم خسارتها 9.9% من قيمتها إلا أنها جاءت في الترتيب الثامن بقيمة 72.78 مليار دولار.

وحلت شركة الاتصالات الأمريكية فيريزون في المركز الثامن بقيمة 68.88 مليار دولار وبنمو بلغ 8.2%، فيما تذيلت القائمة علامة تطبيق المحادثات الصيني وي تشات مسجلة قيمة ناهزت 67.9 مليار دولار، إثر ارتفاعها بنحو 25.4% العام الماضي.