تكنولوجيا: شاومي تحدد يوم 8 من فبراير لإطلاق Mi 11 وتحديث MIUI 12.5 عالمياً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة شاومي يوم 8 من شهر فبراير المقبل لإطلاق هاتفها الجديد Mi 11 وتحديث واجهة MIUI 12.5 في الأسواق العالمية.

قدمت شركة شاومي هاتف Mi 11 في السوق الصيني خلال الفترة الماضية، ومن جديد تستعد العملاق الصيني لإطلاق الهاتف عالمياً، قبل إنطلاق هاتف Mi 11 Pro رسمياً.

ولقد أكد الإعلان التشويقي على أن شاومي ستقدم Mi 11 في سوق إسبانيا، ومن المتوقع أن ينطلق أيضاً في دول الإتحاد الأوروبي في متاجر Mi.

أيضاً من المتوقع أن تكشف شاومي عن السعر الذي ينطلق به الهاتف في الأسواق العالمية خلال الحدث، مع توقعات أن ينطلق الهاتف بسعر 800 يورو، وهو مستوى التسعير ذاته الذي انطلق به هاتف Mi 10 العام الماضي في الأسواق العالمية.

من جانب أخر تقدم شاومي تحديث MIUI 12.5 للمستخدمين في الأسواق العالمية، والذي يرتكز أيضاً على نظام Android 11، ويأتي بمجموعة من المميزات الجديدة، منها ميزة إخفاء رموز التطبيقات المثبتة مسبقاً، كما سيتاح للمستخدمين تشغيل تطبيقات الهاتف على أجهزة Windows عبر MIUI+، كما سيدعم تلقي الإشعارات على جهاز الحاسب.

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