سيارات الأجرة الجوية تحلق قريباً في سماء فلوريدا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 يناير 2021 10:16 مساءً - من المقرر أن تقوم شركة الطيران الألمانية Lilium بتطوير 10 مراكز على الأقل في فلوريدا لإيواء أسطول من سيارات الأجرة الجوية التي تعمل بالطاقة النفاثة والتي ستنقل الركاب وتسافر عبر حركة المرور فوق الطرق السريعة لخفض مدة تنقلاتهم إلى 15 دقيقة أو أقل.

وفي هذا السياق كتب موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موفع “ًوت بيروت إنرتناشونال” جاء فيه …

سيتم بناء ما يسمى “vertiports” أو مراكز من قبل Ferrovial SE ، وهي شركة إسبانية تعنى بالبنية التحتية للنقل ، والتي ستقدم السرعة العالية وتخفض من نسبة الانبعاثات وتدعم خدمات النقل الجوي بأسعار معقولة.

يخطط الفريق لفتح أول مركز في جنوب فلوريدا، مع الإعلان عن الموقع الدقيق في وقت مبكر من ربيع 2021.

وقعت الشركات على اتفاقية إطارية لتطوير شبكة من الموانئ في مواقع أخرى ، وتخطط شركة Lilium لتشغيل خدمة نقل جوي إقليمية بحلول عام 2025.

ويتابع الدكتور ريمو جربر، الرئيس التنفيذي للعمليات في ليليوم: “إن استراتيجيتنا الرامية إلى توفير شبكات النقل عالية السرعة إلى منطقة بأكملها يتم إحياؤها الآن في فلوريدا ، وتعد فيروفيال الشريك المثالي بخبرتها التي لا تضاهى في بناء المطارات وعملياتها في جميع أنحاء العالم.”

“سيعيش ما يقارب من 20 مليون فلوريدي في غضون 30 دقيقة من الموانئ الرئيسية لدينا ، وسيكون لدى 140 مليون زائر سنوياً خيار عالي السرعة متاح لهم للسفر إلى وجهاتهم.”

صممت Lilium لأول مرة موانئها الجوية في عام 2013 ، لكنها كشفت رسمياً عن سيارة طيران عاملة في عام 2019.

وتضم السيارة جناحين للتثبيت وجناح رئيسي واحد في الجزء الخلفي, جنباً إلى جنب مع الجناح “كانارد” في الواجهة الأمامية والذي يتم مقارنته بالبطة.

يمكن للمركبة أن تناسب أربعة ركاب وطيار ، أما سرعتها القسوى فتبلغ 186 ميلاً في الساعة ، ويبلغ مداها 186 ميلاً.

كما أنّ الطائرة هي أكثر هدوءاً من طائرة هليكوبتر ، مما يجعلها مثالية للسفر فوق مناطق مليئة بالسكان لأنها لن تزعجهم.

وقالت الشركة إن المحركات الكهربائية الهادئة توفر أيضاً تجربة أكثر راحة للركاب.

Ferrovial معروفة جيداً في أعمال البنية التحتية للنقل وهي تمتلك 25 في المائة من مطار هيثرو في لندن وتدير ثلاث محطات أخرى في المملكة المتحدة.

وقال رافائيل فرنانديز ، مدير الابتكار في فيروفيال: “في فيروفيال ، نحن مصممون على تصور وتصميم وبناء مستقبل البنية التحتية للنقل والتنقل.”

“في هذه الحالة ، نحن نتشارك مع Lilium ، واحدة من الشركات الرائدة في هذا النظام البيئي للتنقل الجوي الحضري الناشئ لتقديم طريقة مبتكرة للنقل من شأنها تقصير المسافات وتحسين نوعية الحياة للمواطنين.”