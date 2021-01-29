لهذا السبب عليك تحديث آيفون إلى إصدار iOS 14.4 الآن؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 يناير 2021 03:16 مساءً - بدأت شركة آبل يوم الثلاثاء الماضي بإطلاق تحديث (iOS 14.4)، و (iPadOS 14.4) – لمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد – الذي يتضمن بعض الميزات الجديدة، وتصحيح لبعض الأخطاء أمنية التي ربما استغلالها بعض المتسللين بالفعل، لذلك حثت آبل مستخدمي أجهزتها على تحديث أنظمة التشغيل في أقرب وقت ممكن لإصلاح هذه الأخطاء.

أولًا؛ ما هذه الأخطاء الأمنية وكيف يتم استغلالها؟

ذكرت آبل خلال صفحة الدعم الخاصة بتحديث iOS 14.4 و iPadOS 14.4: “أن هناك ثلاثة أخطاء أمنية تؤثر في هواتف آيفون وأجهزة آيباد ربما تم استغلالها بشكل نشيط وقد تم تصحيحها في التحديث”. ولكن لم تكشف تفاصيل هذه الأخطاء الأمنية؛ مشيرة إلى أنها لا تفصح عن مشكلات الأمان أو تناقشها أو تؤكدها حتى يتم إجراء تحقيق وتصحيحات أو تطلق تحديثات لهذه الأخطاء، وذلك من أجل حماية عملائها.

امتنعت آبل عن التعليق على أي هجمات قد حدثت، واكتفت بالقول: “إنه يوجد مشكلتان أمنيتان متعلقتان بمحرك WebKit، وهو المحرك المستخدم في متصفح Safari”. كما يوجد مناطق أخرى يتم فيها استخدام WebKit، مثل: رسائل البريد الإلكتروني بتنسيق HTML، ومعاينات الروابط المرسلة في الرسائل.

وقالت الشركة في ملاحظات الوصف لهذه المشكلة الأمنية: “قد يتمكن مهاجم عن بُعد من التسبب في تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية، وإنها على علم بتقرير يفيد بأنه قد تم استغلال هذه المشكلة بشكل نشيط”.

وفي الوقت نفسه؛ تأثر أيضًا (Kernel) وهو إطار عمل يستخدمه مطورو آبل، حيث قد يتمكن تطبيق ضار من تجاوز صلاحيات (Kernel) لتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية.

يعني كل ما سبق؛ أن الأخطاء الأمنية الثلاثة يمكن استغلالها معًا للسماح لموقع ويب أو عنوان URL ضار بتنفيذ تعليمات برمجية في هاتف آيفون أو جهاز آيباد الخاص بك، وهناك ثغرة تتيح للمتسلل تجاوز الصلاحيات، وربما الوصول إلى البيانات الشخصية أو نشر التعليمات البرمجية الضارة في تطبيقات أخرى.

لذلك قامت آبل بدفع تصحيحات الأمان يوم الثلاثاء كجزء من إصدار (iOS 14.4) و (iPadOS 14.4) وحثت مستخدمي آيفون وآيباد على تحديث أجهزتهم في أقرب وقت ممكن، كما يتضمن أيضًا التحديث إصلاحات لتأخر لوحة المفاتيح ويسمح للكاميرا بقراءة رموز الاستجابة السريعة (QR) الصغيرة.

ثانيًا؛ كيفية التحديث إلى إصدار iOS 14.4:

يتوفر تحديث (iOS 14.4) لهواتف iPhone 6s أو أي إصدار أحدث، والجيل السابع من iPod touch. كما يتوفر تحديث (iPadOS 14.4) لجهاز iPad Air 2 وأي إصدار أحدث، و iPad mini 4 والإصدارات الأحدث.

وقبل البدء بتثبيت التحديث في جهازك؛ يجب عليك التأكد من حفظ نسخة احتياطية جديدة من بياناتك تجنبًا لحدوث أي شيء غير متوقع.

ولتثبيت تحديث ( iOS 14.4) في جهازك يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات في هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

اضغط على خيار (عام) General.

اضغط على خيار (تحديث نظام التشغيل) Software Update، في حالة وجود تحديث جديد سترى على الأرجح إشعارًا يفيد بأنه جاهز، اضغط على خيار (تنزيل وتثبيت) Download and install، وهذا يمكن أن يستغرق عدة دقائق فقط.

بعد الانتهاء من تثبيت التحديث؛ سيعمل هاتف آيفون أو جهاز آيباد بإصدار iOS 14.4 و iPadOS 14.4، ستتم حماية أجهزتك من الثغرات المحددة.

ملاحظة: لا تقلق إذا لم تشاهد تحديث iOS 14.4 على الفور، حيث تطرح شركة آبل هذه التحديثات على مراحل، ولا يحصل عليها الجميع في الوقت ذاته، ولكن سيحصل جهازك على التحديث بالتأكيد خلال الأيام القليلة القادمة.

ثالثًا؛ ماذا يمكنك أن تفعل إذا كان جهازك لا يدعم نظام iOS 14؟

إذا كان جهازك قديم ولا يدعم الإصدار 14.4 من iOS أو iPadOS، فقم بتثبيت متصفح آخر كبديل لمتصفح (سفاري) Safari، وقم بتعيينه كمتصفح افتراضي. على سبيل المثال: إذا كان جهازك يعمل بنظام (iOS 11) يمكنك استخدام متصفح (فايرفوكس) Firefox أو DuckDuckGo، وإذا كان يعمل بنظام تشغيل بداءً من (iOS 12) يمكنك أيضًا اختيار متصفح كروم بالإضافة إلى المتصفحين السابقين.