بالصورة: قوس قزح سماوي يحيط بالقمر في ظاهرة نادرة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 يناير 2021 03:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

التقطت صورة مذهلة للقمر محاطًا بهالة متعددة الألوان حيث انقسم الضوء المنعكس عن السطح الفضي بفعل جزيئات الماء في الهواء.

وحصل المصور الإيطالي ألبيرتو جيزي بانيزا (45 عاما) على هذه الظاهرة النادرة بالقرب من مدينة بارما شمال إيطاليا.

وتُعرف الظاهرة باسم الإكليل القمري، والتي تحدث عندما ينقسم الضوء المنعكس عن القمر بواسطة جزيئات الماء أو بلورات الجليد الموجودة في الهواء، ويظهر فيها القمر الطبيعي محاطا بحلقة واسعة بألوان قوس قزح.

وقال المصور بانيزا: “لقد رأيت هذه الظاهرة مرات عدة، لكني لم أتمكن من تصويرها”.

القمر

وأشار إلى أن كونه كان في المنزل من أجل الإغلاق الناجم عن جائحة “كوفيد-19” يعني أن لديه المعدات التي يحتاجها لتصوير مئات اللقطات للجرم السماوي.

وأمضى المصور نحو ساعتين في تصوير هذه الظاهرة. وأضاف: “هذه المرة، وأنا أراها من المنزل من أجل الإغلاق، كان معي كل المعدات اللازمة لالتقاط هذه اللحظة بشكل أفضل”.

وتابع: “بين الساعة 10 مساء والساعة 12 صباحا، التقطت بضع مئات من الصور للقمر الذي خلق هالة وقوس قزح وإكليلا بين السحب والحجاب”.

والتقطت الصورة فوهات القمر بوضوح حيث تم تغليفها بحلقة ملونة كبيرة. وظهرت الصورة المذهلة في سماء شبه صافية، مع بضع خصلات من السحب في الغلاف الجوي.

وإضافة إلى هذا التأثير، يمكن رؤية النجوم تلمع من داخل قوس قزح بعد أن التقطت كاميرا بانيزا كل تفاصيل سماء الليل، وذلك بحسب “ديلي ميل”.