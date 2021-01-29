علوم وتكنولوجيا

العلماء يحذرون من مخاطر الغبار القمري على صحة الإنسان

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 يناير 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

القمر

درس الأخصائيون عينات من الغبار القمري وتبين لهم أن مكوناته تشكل مخاطر على صحة الإنسان.

وقد نشرت صحيفة Planet today الإلكترونية الروسية مقالا بهذا الشأن.

وجاء في المقال أن الغبار القمري قد يسبب الإصابة بمرض السرطان لأن فيه معادن تشكل جزئيات الهيدروكسيل التي تساهم في نمو الخلايا السرطانية في جسم الإنسان.

وقد أجرى الأخصائيون بعض التجارب العلمية حيث أخضعوا أنسجة القوارض، ثم أنسجة البشر لتأثير الغبار القمري، ما أدى إلى موت 90% من الخلايا.

وأشار المقال إلى أن تلك المشكلة لها أهمية في حقيقة الأمر. وقال العلماء إن رواد الفضاء تحميهم البزات الفضائية من الغبار عند الإقامة على سطح القمر لمدة قصيرة نسبيا. لكن مع مرور الوقت فإن جسيمات متناهية الصغر تتوغل إلى بيئة اصطناعية خلقها الإنسان وتؤثر سلبا على صحته.

وجاء في ختام المقال أن المهندسين سيبدأون قريبا العمل على إيجاد سبل لحماية رواد الفضاء من الغبار القمري أثناء قيامهم برحلات فضائية طويلة الأمد إلى القمر، وذلك بحسب “كومسومولسكايا برافدا”.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا