تكنولوجيا: إعلان تشويقي يؤكد على دعم جهاز REDMIBOOK PRO القادم بتقنية جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة شاومي إعلان تشويقي على Weibo لجهاز REDMIBOOK PRO المرتقب، والذي ينطلق قريباً بتقنية جديدة من الشركة.

تستعد شركة شاومي لإطلاق إصدار جديد من أجهزة الحاسب المحمول من علامة Redmi التجارية، حيث ينطلق الإصدار الجديد بعنوان REDMIBOOK PRO، كما يضم أحدث معالج من إنتل TigerLake-H35، أيضاً ينطلق هذا الإصدار بشاشة مميزة بدقة 2K.

أيضاً ينطلق جهاز REDMIBOOK PRO قريباً بميزة دعم بروتوكول PD للشحن، مع دعم إستشعار البصمة لفتح الجهاز، كما يتضمن الجهاز لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية، أيضاً يتميز الجهاز بتصميم معدني.

كما يؤكد الإعلان التشويقي على أن جهاز REDMIBOOK PRO يضم مدخل HDMI، ومن المتوقع أن ينطلق هذا الجهاز رسمياً في حدث يعقد الشهر المقبل.

أيضاً أكدت شاومي في تصريحات سابقة على أن كافة أجهزة الحاسب القادمة تتضمن كاميرات، كما يأتي جهاز REDMIBOOK PRO أيضاً بكاميرة وفقاً للإعلان التشويقي.

من جانب أخر أكدت شاومي على أن جهاز RedmiBook Pro 15 القادم يأتي بالجيل الحادي عشر من معالجات إنتل المميزة بأعلى آداء، كما يتميز هذا الإصدار بتصميم نحيف وخفيف الوزن.

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